訊連去年每股賺3.88元 為3年高點

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (26) 日召開法說，並公佈去年第 4 季與全年財報，第 4 季去年純益稅後純益 8023.2 萬元，季增 17.8%，年增 12.43%，每股純益 0.95 元。受惠轉投資公司虧損下降，加上匯兌收益挹注下，帶動去年全年稅後純益達 3.29 億元，年增 36.13%，每股純益 3.88 元，與 EPS 同為近 3 年高點。

訊連去年第 4 季營收 4.07 億元，季增 11.25%，年減 8.59%，毛利率 88.14%，季增 0.55 個百分點，年減 2.58 個百分點，營益率 26.09%，季增 2.87 個百分點，年減 10.09 個百分點；稅後純益 8023.2 萬元，季增 17.8%，年增 12.43%，每股純益 0.95 元。

訊連去年營收 15.74 億元，年減 7.65%，毛利率 88.25%，年減 0.1 個百分點，營益率 26.9%，年減 7.65 個百分點；稅後純益 3.29 億元，年增 36.13%，每股純益 3.88 元。

訊連科技董事長黃肇雄表示，去年受惠轉投資玩美移動公司虧損下降，達到 1.27 億元，較 2017 年減少 9000 萬元，加上匯兌收益挹注超過 3500 萬元，帶動去年純益較 2017 年成長逾 3 成。

展望今年，黃肇雄表示，營運動能將來自玩美移動、FaceMe 人臉辨識、Create 媒體創作產品線由買斷轉租賃模式、U 系列雲端客戶持續成長等 4 支箭，其中，玩美移動今年可望達到損平；FaceMe 人臉辨識今年開始認列部分營收，明年起可望大量出貨；Create 產品線今年營運可望先蹲後跳；U 系列預期明年可望出現爆發性成長。