訊連旗下玩美移動推全新「玩美企業版」App 明法說會營運狀況為焦點

訊連科技 (5203) 子公司全球美妝 AI/AR 品牌玩美移動宣告，旗下應用程式新成員上線，推出首款通路版專業秒妝魔鏡「玩美企業版 」App。玩美移動指出，此款專業應用程式旨在為品牌和零售通路商帶來領先市場的 AI 和 AR 美妝科技全新消費體驗服務。透過全面完整的 AR 美妝體驗與專業品牌分析，提供最先進的線下虛擬試妝體驗有效提升您的業績，服務內容包含 AI 產品推薦、AI 智慧膚色偵測（僅限 iOS）、AI 肌膚檢測（僅限 iOS）及 AI 偵測即時 360 度 AR 染髮功能與更多「美妝 3.0」新世代消費體驗。透過此款專業 AR 即時試用工具能幫助減少顧客在店內的等待時間，有效增加銷售業績；品牌及通路商能利用玩美企業版 App 以及玩美移動研發的專屬管理模組（Perfect Console）系統化地管理產品上架，並即時獲得顧客試用數據及相關分析，幫助品牌及通路商了解顧客消費輪廓及歷程，以做出最正確的行銷決策。



「玩美企業版」App 因應美妝產業對於高科技技術服務日益增長的需求，特別提出針對美妝品牌與零售通路商量身打造，最完善、前端的店內高科技美妝消費體驗服務，幫助品牌輕鬆提升業績。



玩美移動總經理張華禎指出，藉由簡化與整合玩美移動消費服務體驗與專為零售通路商設計的專屬應用程式，能夠協助更多品牌享受虛擬 AI 與 AR 高科技美妝技術帶來的便利性與創新消費體驗服務。完整線上線下無縫接軌且極好上手的「玩美企業版」應用程式為美妝品牌提供最先進的技術，能夠即刻升級消費者購物體驗流程並有效帶動銷售量，更進一步地證明了玩美移動對美妝市場提供劃時代 AI 和 AR 軟體服務（Beauty SaaS）的影響和成果。



隨著數位試妝和體驗式購物成為常態購物體驗，「玩美企業版」能夠加強消費者黏著度和增進互動的購物體驗基礎，為品牌提供快速、簡單且實用的消費體驗服務模式。



此外，訊連預計明天舉行法說會，除公布去年財報外，也將針對人臉辨識技術開發的進度及轉投資玩美移動的損益情況與今年展望等做說明。