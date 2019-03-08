連續膨風達9年 研究發現：中國GDP平均灌水1.7個百分點

根據《彭博社》報導，香港中文大學與美國芝加哥大學的研究團隊，於「布魯金斯學會」(Brookings Institution)發表的最新研究顯示，中國官方國內生產毛額 (GDP) 數據，連續「膨風」達 9 年，平均每年灌水約 1.7 個百分點。

該研究指出，中國各地方政府，為獲得來自中央的獎勵，採取各式操控手段，「達成」經濟成長與投資目標，且中國國家統計局也知情。

研究稱，多年來，中國各省 GDP 總和，幾乎都高於國家統計局的全國 GDP 數值，灌水幅度甚至達 1 成以上；2008 至 2016 年間，連續 9 年 GDP 年增率都灌水，幅度平均為 1.7 個百分點。

中國經濟成長趨緩，且 GDP 有灌水嫌疑。(圖：翻攝自彭博)

研究認為，2008 年之前，扭曲 GDP 數據的情況並不明顯，2008 年之後，便出現灌水現象，若把「膨風」的部分剔除，自 2008 年以來，中國經濟成長趨緩的程度，會比官方數據所呈現的，更加嚴重。

不過，彭博經濟學家 Tom Orlik 說，他對這項研究的結論，抱持審慎態度；他強調，自 20 世紀 90 年代以來，中國國家統計局便努力遏制地方政府誇大 GDP 數據，造成的不當影響。

Orlik 表示，在中國對全球經濟影響力與日俱增的情況下，「一旦放棄以官方 GDP 作為錨點，我們就會陷入一片充滿不確定性的海洋。」

中國國務院總理李克強週二於第 13 屆全國人大 2 次會議，發表政府工作報告；他指出，2019 年，GDP 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，今年中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。