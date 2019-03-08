連續膨風達9年 研究發現：中國GDP平均灌水1.7個百分點

根據《彭博社》報導，香港中文大學與美國芝加哥大學的研究團隊，於「布魯金斯學會」(Brookings Institution)發表的最新研究顯示，中國官方國內生產毛額 (GDP) 數據，連續「膨風」達 9 年，平均每年灌水約 1.7 個百分點。
該研究指出，中國各地方政府，為獲得來自中央的獎勵，採取各式操控手段，「達成」經濟成長與投資目標，且中國國家統計局也知情。
研究稱，多年來，中國各省 GDP 總和，幾乎都高於國家統計局的全國 GDP 數值，灌水幅度甚至達 1 成以上；2008 至 2016 年間，連續 9 年 GDP 年增率都灌水，幅度平均為 1.7 個百分點。
研究認為，2008 年之前，扭曲 GDP 數據的情況並不明顯，2008 年之後，便出現灌水現象，若把「膨風」的部分剔除，自 2008 年以來，中國經濟成長趨緩的程度，會比官方數據所呈現的，更加嚴重。
不過，彭博經濟學家 Tom Orlik 說，他對這項研究的結論，抱持審慎態度；他強調，自 20 世紀 90 年代以來，中國國家統計局便努力遏制地方政府誇大 GDP 數據，造成的不當影響。
Orlik 表示，在中國對全球經濟影響力與日俱增的情況下，「一旦放棄以官方 GDP 作為錨點，我們就會陷入一片充滿不確定性的海洋。」
中國國務院總理李克強週二於第 13 屆全國人大 2 次會議，發表政府工作報告；他指出，2019 年，GDP 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，今年中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。