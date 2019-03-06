自稱「關稅人」的川普 如今卻讓貿易逆差大增逾千億美元

根據《彭博社》報導，美國總統川普曾得意洋洋地自稱「關稅人」，但若過去 1 年趨勢不變、符合經濟學家預期，川普上任以來，美國的貿易逆差，估已擴增逾 1000 億美元。

美國商務部預計於美東時間週三 (6 日)，公布最新貿易數據，據估計，美國的貿易逆差，將突破 6000 億美元，其中有 1000 億美元以上，是川普上任至今的「成果」。

美國史上最大的貿易逆差縮減紀錄，出現在 2009 年，當時受經濟衰退影響，美國的進口需求下滑，短短 1 年內，貿易逆差便減少超過 3000 億美元。

美國前總統小布希時代的經濟顧問委員會資深經濟學家 Phil Levy 表示，貿易逆差減少，未必是好事，因為在經濟蓬勃發展時，對進口商品的消費需求，會有所增加。

1975 年以來，美國的貿易逆差，主要是反映美國儲蓄率偏低，以及作為投資目的地的吸引力之間的差距；另一方面，美元具有國際準備貨幣地位，導致美元走強，壓低進口成本，提高了美國商品在海外的價格，使貿易逆差更加明顯。

川普力推的減稅措施，帶動經濟走強、美元升值；此外，他對中國、歐盟的關稅威脅，導致這些經濟體降低了對美國商品的需求，中國的報復性關稅，也讓美國農產品出口受阻；在前述種種因素影響下，美國的貿易逆差，便隨之增加。

2018 年 1 至 11 月，美國商品和服務貿易逆差，較 2017 年同期增加 520 億美元 (約 10%)，若趨勢不變，且符合經濟學家預期，週三發布的 12 月數據，將使 2018 全年貿易逆差，擴大至 6100 億美元左右，較川普上任前 (5020 億美元)，高出逾 1000 億美元。