陸2月汽車銷量創7年最大減幅 產業諮詢業者：下半年市場可望回溫

根據《彭博社》報導，中國全國乘用車市場訊息聯席會 (乘聯會) 數據顯示，今年 2 月，廣義乘用車零售銷量為 117 萬輛，年減 19%，創近 7 年最大減幅；對此，汽車產業諮詢公司 LMC Automotive 上海董事總經理 John Zeng 認為，若美中貿易戰未進一步惡化，中國車市可望於下半年回溫。

由乘聯會統計資料可得知，2 月廣義乘用車零售銷量為 117 萬輛，年減 19%，月減 45.9%；1 至 2 月累計銷量為 333.3 萬輛，年減 9.8%。

John Zeng 表示，中國政府不會讓車市繼續疲弱下去，「假如貿易戰未進一步惡化，我們預估，車市會在下半年恢復成長。」

報導稱，福特、現代等汽車業者，都期待中國經濟能有所改善，帶動車市回溫；然而，截至目前為止，即使電動車需求有所增加，車市仍無復甦跡象。

乘聯會秘書長崔東樹曾於 1 月指出，「政府採取行動的時間拖得越久，車市表現就越差。」

中國汽車工業協會 (CAAM) 上個月公布的數據顯示，今年 1 月汽車銷售量年減 15.8%，連續第 7 個月走跌；當時，CAAM 助理秘書長徐海東說，1 月汽車銷售量持續下滑，沒有好轉的跡象，「我們估計，2 月銷量也將下滑。」