中國2月出口年減20.7% 不及預期 分析師：春節「錯位」為原因之一

據中國海關總署統計，以美元計，中國 2 月出口年減 20.7%，進口年減 5.2%，分別為 1352.4 億美元及 1311.2 億美元，當月錄得貿易順差 41.2 億美元，較去年同期收窄 87.2%。

據先前機構預期中值，2 月出口預計下滑 12%，進口預計成長 1%。

分析師指出，2 月出口大幅回落主要是受春節錯位影響。企業普遍在春節前集中生產和出口，而節前出口高增集中於春節前一周左右。今年春節提前到 2 月初，使得 1 月末出口因此有比較明顯的提升，也讓 2 月出口減少。

招商證券分析師劉亞欣表示，1 月中國出口同比增長 9.1%，超市場預期，且創 5 個月新高。相較上月出口好於進口，本月是進口好於出口，兩個情況都反映了是春節錯位因素對貿易數據的擾動。

海關指出，剔除春節因素，2 月份，中國進出口、出口和進口分別增長 3.9%、1.5% 和 6.5%。

以前兩個月計算，中國進出口總值 6627.2 億美元，下降 3.9%。其中，出口 3532.1 億美元，下降 4.6%；進口 3095.1 億美元，下降 3.1%；貿易順差 437 億美元，收窄 13.6%。

依人民幣計算，今年前 2 個月，中國貨物貿易進出口總值人民幣 4.54 兆元，比去年同期增長 0.7%。其中，出口 2.42 兆元，增長 0.1%；進口 2.12 兆元，增長 1.5%；貿易順差 3086.8 億元，收窄 8.7%。

2 月份，中國進出口總值 1.81 兆元，下降 9.4%。其中，出口 9227.6 億元，下降 16.6%；進口 8883 億元，下降 0.3%；貿易順差 344.6 億元，收窄 84%。剔除春節因素，2 月份，進出口、出口和進口分別增長 10.2%、7.8% 和 12.9%。