若美中取消所有關稅 經濟學家：效果猶如Fed降息一次

根據《彭博社》報導，牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Gregory Daco 表示，美中貿易戰已導致美國國內生產毛額 (GDP) 下滑，假設華府和北京當局，願意取消所有關稅，將可為經濟帶來猶如聯準會 (Fed) 降息 1 次的效果。

經濟學家認為，美中貿易戰將使全球經濟成長進一步趨緩，中國上月出口訂單大減，歐元區 2 月製造業採購經理人指數 (PMI) 跌破榮枯值，創 68 個月新低；美銀美林經濟學家 Ethan Harris 說，「若 (美中) 能達成協議，大家會鬆一口氣。」

Harris 指出，過去 1 年來，貿易戰削弱了人們對全球經濟的信心；摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 亦稱，貿易緊張情勢，使商業信心備受打擊，「最大的問題不在關稅，而是全球企業對貿易戰的反應。」

貿易戰衝擊產業景氣。(圖：翻攝自彭博)

經濟合作暨發展組織 (OECD) 於最新「經濟展望報告」中預估，2019 年，全球經濟成長率為 3.3%，2020 年則為 3.4%，分別較前次預測 (11 月)，下修 0.2 和 0.1 個百分點。

Gregory Daco 分析，受美中貿易戰影響，美國 GDP 年增率，已下滑 0.1 至 0.2 個百分點；若華府和北京當局，願意取消所有關稅，將可為經濟帶來猶如聯準會降息 1 次的效果。

TS Lombard 經濟學家 Charles Dumas 表示，自美國總統川普宣布對中國加徵關稅以來，美元匯率累計已上漲逾 2%，增加了美元計價商品的進口成本，石油即為一例。

在此同時，人民幣匯率下跌約 1%，影響了中國進口他國商品的意願；Dumas 認為，美元走強、人民幣走軟的綜合影響，使美中以外的其他國家，經濟成長明顯趨緩。