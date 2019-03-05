日本人力荒！又一家業者決定停止24小時營業

日本永旺 (8267-JP) 子公司 MaxValu 西日本 (東證 2 部)(8287-JP) 在週一 (4 日) 發出新聞稿表示，將對旗下超市「MaxValu」及折扣商店「The Big」的營業時間作出調整。除了部分的店鋪外，自 2019 年 3 月 21 日起，將廢除原本的 24 小時營業。目前日本各行各業都面臨嚴重的人力短缺問題，在停止 24 小時營業的議題上，也成為近來日本社會的熱門話題。

MaxValu 西日本決定停止 24 小時營業 (圖：Investing.com)

MaxValu 西日本在日本岡山、廣島、山口、德島、香川、愛媛、兵庫等各縣，擁有 182 家分店。當中，約有 25 家分店為 24 小時營業，其他分店的營業時間則為上午 7 點到晚上 11 點或深夜 12 點。

自 2019 年 3 月 21 日開始，除了部分的分店外，超市「MaxValu」的營業時間將統一調整為上午 9 點到晚上 10 點，折扣商店「The Big」的營業時間也將統一調整為上午 9 點到晚上 9 點。

日本各行各業面臨嚴重人力荒 (圖：AFP)

而日本的 7-Eleven，在日前也因為嚴重的人手短缺問題，決定自 2019 年 3 月中旬開始，在日本各地選定 10 家分店進行實驗，將營業時間由原本的 24 小時，改為上午 7 點到晚上 11 點，成為名符其實的 7-Eleven。

日本的 7-Eleven，在日本全國擁有超過 2 萬家的分店，是日本規模最大的連鎖便利商店。其中約有 98% 為加盟店。除了部分位在辦公大樓或車站內的店面，會配合該處彈性調整營業時間外，其他的店面原則上都是採 24 小時營業。

日前位在大阪的 7-Eleven 加盟業者，因為人手不足而擅自更改營業時間，被總部要求支付 1700 萬日圓的違約金，並遭強制解約而引起風波。

由日本各家 7-Eleven 加盟業主所組成的團體，也於上月底到總部「7-Eleven Japan」，就縮短營業時間一事進行陳情。希望未來能由各加盟主，自行決定營業時間。