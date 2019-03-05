歐股盤前─市場持續關注貿易談判進展 指數期貨走揚

美國國務卿 Mike Pompeo 稱，美中貿易協議「接近達成」，近期可望有重大宣布；投資人持續等待相關細節，今 (5) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週二下午 3 點 15 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.24%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.24%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.21%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.19%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.88 %，深證成指上漲 2.25 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.52%，日經 225 指數下跌 0.44%；台股收跌 44.62 點，至 10305.26 點。

美中兩國可望達成貿易協議，投資人持續等待相關細節；另一方面，美國商務部人口普查局日前公布 2018 年 12 月營建支出年率，較 11 月減少 0.6%，創去年 9 月以來最大跌幅，週一美股收黑。

昨日道瓊工業指數收跌 206.67 點 (0.79%)，至 25819.65 點；標普 500 指數收跌 10.88 點 (0.39%)，至 2792.81 點；那斯達克指數收跌 17.79 點 (0.23%)，至 7577.57 點。

中國 13 屆全國人大 2 次會議週二開幕，中國國務院總理李克強在發表政府工作報告時表示，2019 年，國內生產毛額 (GDP) 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，且中國將面對更複雜、嚴峻的環境。

李克強指出，中國的發展，仍處於「重要戰略機遇期」，在風險、挑戰增加的情況下，「要做好打硬仗的充分準備」。

英國零售商協會 (British Retail Consortium) 最新數據顯示，2 月整體銷售年增率僅 0.5%，遠低於 1 月的 2.2%；主因在於，3 月 29 日英國脫歐大限逼近，消費者緊縮開支，減少購買非必需品，開始囤積食品等物資。