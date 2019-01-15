日本推估2040年就業人力最壞情況將大減2成

日本厚生勞動省在週二 (15 日) 發表了 2040 年的就業人力推估數字。在日本經濟成長狀況持續接近 0%，女性及高齡人口參與就業的情形又停滯不前的假設下，推估就業人力為 5245 萬人，較 2017 年減少 2 成或 1285 萬人。這是厚生勞動省首次提出 2040 年的就業人力推估數字，根據報告結果，即使日本經濟維持高度成長，就業人力也將減少 1 成。如何提高生產力，將是日本的未來要務。

日本厚生勞動省的僱用政策研究會在 15 日時，發表了包含就業人力長期推估結果的報告書草案。就業人力的推估，由獨立行政法人勞動政策研究 / 研修機構實施。有關日本即將於 2019 年 4 月開放引進大量外國人勞工，因尚未實施，所將帶來的影響並未列入考量。

在 2040 年時，日本的高齡人口將達到高峰，預測屆時的就業人力數量將較 2017 年時減少 2 成；60 歲以上的就業人力約為 1319 萬人，較 2017 年減少 10 萬人。15 - 59 歲的就業人力約為 3926 萬人，減少了 25%。在就業人力裡，每 4 人就有 1 人年齡超過 60 歲。

以產業類別來看，只有醫療與社福相關的就業人力有所成長，推估在 2040 年時將達到 910 萬人，較 2017 年時增加 13%。而製造業將為 803 萬人，減少 2 成。

如果在 2025 年時，日本經濟維持低成長率，參與就業的情形也不見起色的話，就業人力推估為 6082 萬人，較 2017 年減少 7%。

在樂觀的假設下，日本經濟維持高成長率，在參與就業上也表現良好時，就業人力推估為 6024 萬人。較 2017 年減少約 8%，雖在 15 - 59 歲的就業人數減少了 19%，但是高齡就業人口將達 1795 萬人或增加 35%。

AI 等先進科技有助於生產力的提升 (圖：AFP)

樂觀假設時，生產力每年將成長 2.5%。由於人工智慧 (AI) 等技術的進步，推估在勞動生產力上將貢獻 0.8% 的年成長率，而剩下的 1.7% 則必須由勞工的技能提升來達成。