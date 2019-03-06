歐股盤後─泛歐指數收高0.15% 反應政情與貿易發展

歐洲股市週二小幅收高，投資人矚目各地政情發展與中美貿易協商。

泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.55 點或 0.15%，收於 375.64 點，各類股漲跌互見。

汽車股與工業股表現較差，中國調降經濟成長目標至 30 年低點，帶來拖累。

電信股上漲 0.7%，表現勝出。消息指出電信公司 Vodafone 將發行可轉換債券，籌資約 40 億歐元。Vodafone 股價上漲 1.8%。

投資人亦密切注意中國人大政協二會，中國總理李克強說，經濟將會面臨更大的風險，北京必須有所準備。他調降中國 2019 年 GDP 成長預估範圍到 6% 至 6.5%。

中美貿易談判消息，依舊吸引投資人的注意。消息人士告訴 CNBC 說，中美貿易協商已進入最後階段，雙方可能於 3 月底舉行高峰會。若達成協定，美國可能取消對至少 2000 億中國商品加徵關稅，中國亦可能取消或降低關稅。

歐洲主要國家股市亦上漲：

英國 FTSE-100 指數上漲 49.04 點或 0.69% 至 7183.43。

德國 DAX-30 指數上漲 28.08 點或 0.24% 至 11620.74。

法國 CAC-40 指數上漲 10.95 點或 0.21% 至 5297.52。