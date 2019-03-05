東台獲越南及印度轉單 訂單能見度達8月

工具機大廠東台精機 (4526) 參加台北國際工具機展，發表全新首條「機車關鍵零組件智慧生產線」方案，董事長嚴瑞雄指出，除應用於機車產業，亦可擴及汽車、航太及 3C 等多項產業，為公司營運增添動能。東台集團目前在手訂單 50 億元，訂單能見度到 8 月，對於今年業績則力拼優於去年。對於今年產業景氣看法，嚴瑞雄指出，其實不同公司有不同的產品因此也有不同的狀況，今年全球市場景氣看起來確實有點太樂觀，不過以目前東台集團整體狀況而言，目前在手訂單約 50 億元，訂單能見度可看 7-8 月，仍希望至少可維持去年水準。



此外，中美貿易戰衝擊，大陸市場確實下滑，不過公司也因此獲得越南及印度轉單，從去年第四季就明顯感受到這兩地區訂單增加，預估今年成長幅度可達 10-20%。同時，東台也於去年底在墨西哥成立銷售服務據點，以就近服務當地客戶。



東台此次參加台北國際工具機展現場發表與光陽合作的全新關鍵零組件智慧生產線方案，計畫內容包含智慧生產線規劃、智慧管理系統、供應鏈整合服務、軟體開發、數據加值應用與製程優化等，可發展多樣工件彈性製造生產系統，全流程自動化，並輔以自動化檢測，全面縮短換模換線時間。



展機方面，東台今年也展出 5 台高效率複合功能的先進設備，包含臥式加工中心機、臥式平行雙主軸 CNC 車床、複合式車削中心機、強力型鑽孔攻牙機及複合式加工中心機。



事實上，東台集團持續搶進新領域，旗下榮田經機推出新一代高經度航太等級數控力式車床，應用於 CFM LEAP 發動機的生產，該發動機將裝備在包括空巴 A320neo 及波音 737MAX 等客機。



東台表示，榮田航太產業產值佔總營收約 25%，隨著航太產業市場擴大需求，預期比重將持續成長。