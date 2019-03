群電去年EPS 2.72元 擬配現金股利2元 今年營收獲利拚雙位數成長

群光電能 (6412) 受惠智慧音箱、電競相關、與 Type C 筆電三大成長引擎,去年營收創高、年增 12.3%,惟遭遇關鍵原物料漲價、勞動成本提高,及人民幣大幅升值等不利因素,獲利表現受影響,每股盈餘 2.72 元,董事會已決議,擬配現金股利 2 元。展望 2019 年,在 PC 相關、雲端與智能,與消費型三大引擎推升下,首季營收可望較去年同期呈現約 13-15% 的成長,全年營收、獲利拚雙位數成長,獲利成長更可望超越營收成長。2018 年群光營收創歷史新高達 312.9 億元,年增 12.3%。營業毛利為 43.8 億元,毛利率 14.0%。營業利益達 14.2 億元,營益率 4.5%。稅後淨利為 10.3 億元,淨利率 3.3%。每股盈餘為 2.72 元,符合法人預期。董事會今日決議,配發每股現金股利新台幣 2.00 元,現金股利配發率維持在 74%,現金殖利率約 4%。



群光表示,去年營收成長主要來自智慧音箱、電競相關、與 Type C 筆電三大成長引擎,其中電競筆電與 Type C 筆電產品成長動能尤為強勁,營收年成長均達倍數以上;智慧音箱營收年增亦超越四成。可惜去年遭遇關鍵原物料漲價、中國缺工與勞動成本提高、以及人民幣大幅升值等不利因素,獲利表現受到影響。



群電 2 月份自結合併營收達 19.45 億元,雖 2 月工作天數較去年減少,年增率仍達 13.9%,續創同期歷史新高。累計 1-2 月自結合併營收達 45.3 億元,年成長達 18.5%。展望今年第一季,法人表示,在 PC 相關、雲端與智能、與消費型等三大產品應用同步積極成長下,首季營收可望較去年同期呈現約 13-15% 的成長。



觀察今年市場趨勢,智慧音箱仍具備一定的成長力,電競筆電與 Type C 筆電的需求持續看好,公司更積極布局高值化產品,近期已成功打入桌上型電競電腦電源的供應鏈,在多項高附加價值產品的挹注下,今年可望再創營收新高點。法人則樂觀指出,去年影響群電獲利的三大不利因素均逐步解除,今年群電的獲利年成長幅度應可望超越營收成長。