群電去年EPS 2.72元 擬配現金股利2元 今年營收獲利拚雙位數成長

群光電能 (6412) 受惠智慧音箱、電競相關、與 Type C 筆電三大成長引擎，去年營收創高、年增 12.3%，惟遭遇關鍵原物料漲價、勞動成本提高，及人民幣大幅升值等不利因素，獲利表現受影響，每股盈餘 2.72 元，董事會已決議，擬配現金股利 2 元。展望 2019 年，在 PC 相關、雲端與智能，與消費型三大引擎推升下，首季營收可望較去年同期呈現約 13-15% 的成長，全年營收、獲利拚雙位數成長，獲利成長更可望超越營收成長。2018 年群光營收創歷史新高達 312.9 億元，年增 12.3%。營業毛利為 43.8 億元，毛利率 14.0%。營業利益達 14.2 億元，營益率 4.5%。稅後淨利為 10.3 億元，淨利率 3.3%。每股盈餘為 2.72 元，符合法人預期。董事會今日決議，配發每股現金股利新台幣 2.00 元，現金股利配發率維持在 74%，現金殖利率約 4%。



群光表示，去年營收成長主要來自智慧音箱、電競相關、與 Type C 筆電三大成長引擎，其中電競筆電與 Type C 筆電產品成長動能尤為強勁，營收年成長均達倍數以上；智慧音箱營收年增亦超越四成。可惜去年遭遇關鍵原物料漲價、中國缺工與勞動成本提高、以及人民幣大幅升值等不利因素，獲利表現受到影響。



群電 2 月份自結合併營收達 19.45 億元，雖 2 月工作天數較去年減少，年增率仍達 13.9%，續創同期歷史新高。累計 1-2 月自結合併營收達 45.3 億元，年成長達 18.5%。展望今年第一季，法人表示，在 PC 相關、雲端與智能、與消費型等三大產品應用同步積極成長下，首季營收可望較去年同期呈現約 13-15% 的成長。



觀察今年市場趨勢，智慧音箱仍具備一定的成長力，電競筆電與 Type C 筆電的需求持續看好，公司更積極布局高值化產品，近期已成功打入桌上型電競電腦電源的供應鏈，在多項高附加價值產品的挹注下，今年可望再創營收新高點。法人則樂觀指出，去年影響群電獲利的三大不利因素均逐步解除，今年群電的獲利年成長幅度應可望超越營收成長。

