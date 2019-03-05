LiTV電影收視 228連假成長逾4成

OTT 業者「LiTV 線上影視」繼春節連假後再度繳出收視亮麗成績單，228 連假期間，以各類型片單全方位鎖定不同觀眾族群，電影收視較平日成長超過 4 成，收視表現最為亮眼。除了動作武俠類型深受觀眾喜愛之外，「是枝裕和影展」的《橫山家之味》也擠進觀影流量前十名，在商業大片夾擊下突破重圍。

戲劇部分成長逾 2 成左右，連假期間推出的懸疑追蹤奇幻劇《ITEM》，韓星朱智勛主演的熱血檢察官成功吸引女性收視族群，從平台上數據來看，女性觀眾占了半成以上。此外，韓星韓志旼與南柱赫主演的《如此耀眼》表現也不凡，觀影流量集集攀升，綜觀來看韓劇仍是較受歡迎的劇種。

另外，主打家庭用戶的動漫、兒童館也有出色成績，觀影流量較平日成長近 2 成，其中較受歡迎系列包括《蠟筆小新》、《我們這一家》、《烘焙王》等長集數劇集，以及《路人超能 100》、《同居人是貓》等輕鬆搞笑視頻。

至於綜藝部分成長逾 3 成，仍然以遊戲類節目最受大眾歡迎，《綜藝玩很大》、《天才衝衝衝》、《綜藝大集合》穩坐綜藝類的前三大，是全家人放假紓壓的首選，顯見 OTT 平台已從一人轉變為全家一起觀看。針對此趨勢，LiTV 董事長錢大衛表示，未來將更加專注於家庭用戶的經營上，可望今年再達雙倍成長目標。