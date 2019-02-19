東台擬於工具機展發表機車關鍵零組件智慧生產線 搶攻智造商機

工具機大廠東台精機 (4526) 指出，預計 3 月初將參與兩年一度的台北國際工具機展，集團將展出 11 台精銳機種，除將傳達公司未來布局與展望，並發表全台首創的「機車關鍵零組件智慧生產線」方案；東台也將於展覽期間推出 TLM 整線管理系統優惠方案，搶攻智造商機。東台自結 1 月合併營收為 8.21 億元，因子公司出貨遞延，較上月減少 32.95%，但仍較去年同期增加 0.49%。集團整體而言，工具機營收占 84%，電子設備部門營收占比 16%。在產品應用面之表現，汽機車產業約占營收 41%；電子業約占 13 %；航太業約占 6%。



市場面表現，2019 年 1 月期間以台灣、大陸為主要市場，約占 44%，亞洲其他地區則約 27%，至於歐美地區則占 22%。



東台子公司蘇州東昱公司預計 2 月 26 日至 3 月 1 日將至上海參與「中國機床展 CME2019」，展出臥式加工中心機 HB-630u、立式加工中心機 TMV-1050Au、臥式 CNC 車床 TCS -2000u 等自製機種，其中 HB-630u 為最新導入東昱生產之高剛性臥式加工機，專為汽車產業打造，透過在地生產大幅提高產品性價比，預期將吸引眾多買家的目光。



此外，3 月東台集團亦將參與多場國際展會，包含 4-9 日台北國際工具機展覽會、5-8 日法國里昂國際工業配件展覽會、墨西哥國際金屬加工展覽會、14-17 日中國西部國際裝備製造業博覽會、19-21 日中國國際電子電路展覽會，全力衝刺訂單，可望為上半年度的營運動能持續加溫。

