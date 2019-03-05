Lyft IPO 將掀起股市巨浪 市場拭目以待

外媒報導，摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 將負責監管汽車共乘商 Lyft IPO 後 的早期交易。

摩根大通是與瑞信 Credit Suisse (CS-US) 和 Jefferies 一起提交 Lyft 首次公開募股 IPO 的 3 家主要承銷商之一，共有 29 家銀行參與此次發行。

摩根大通這次為 Lyft IPO 的穩定代理商，也稱為聯合交易經理，負責監管第一次價格設置，還有獲得更多交易佣金的可能。Lyft 目前不會披露其 IPO 的條款。

在周五 (1 日) 向美國證券交易委員會 SEC 提交的文件後，Lyft 領先了競爭對手優步 Uber，而 Uber 也同樣應於今年上市。優步已雇用摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 為領頭承銷商，高盛 Goldman Sachs 也將參與 IPO。

Lyft 的目標是市值 200 億至 250 億美元，儘管虧損不斷增加，Lyft 業務卻快速的成長。Uber 的市值有望高達 1200 億美元。

雖然 Lyft 的營收於 2018 年翻了一倍達 22 億美元，但根據其提交的文件，其去年損失了 9.91 億美元。

Lyft 的兩位創始人預計將擁有該公司的多數投票控制權，但也計劃推出一項日落條款，以使投票權到期。