高通再控蘋果侵犯3項專利 索賠至少數千萬美元

高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 與蘋果 (Apple)(AAPL-US) 最新一輪的專利戰，週一 (4 日) 在聖地牙哥法庭開打，高通指控蘋果一些流行的 iPhone 侵犯 3 項專利，並要求賠償，具體的數字並未公開，但據稱至少數千萬美元。

高通所提出的 3 項專利，一項專利可讓智慧手機在開機之後快速連網，另一項涉及圖形處理和電池壽命，第 3 項專利則有助應用程式下載更為容易。

這項專利案由美國地院法官 Dana Sabraw 主理，可能導致 2017 年中期至 2018 年期間每支侵權 iPhone，支付 1.41 美元的賠償。分析師表示，這段期間銷售的 iPhone，約一半涉及相關專利，代表至少數千萬美元的費用。

這是近 2 年多來，雙方互控的最新篇章。2017 年初，蘋果指控高通索費方式不合法，意圖壟斷及保護它在晶片的主導地位，高通則認為，蘋果未支付專利費用，明顯侵權。

下月初，雙方的訴訟大戰將來到一次新的高峰，屆時，法官將一併審理蘋果在 2017 年對高通的反壟斷訴訟，可能對高通目前的商業模式帶來威脅。

高通也將專利大戰帶往全球各地，先前在中國、德國，高通都贏得勝利，並使法院要求蘋果停售部分機款。而在美國國際貿易委員會 (United States International Trade Commission) 一個單獨案件中，他們也發布初步調查結果，認為蘋果侵犯其中一項專利，此案預定在 3 月 26 日作出最終裁決。

早前業界認為，最終雙方和解的可能性最大，不過消息人士指出，直到去年未，兩家公司均未展開「任何層次」的談判。