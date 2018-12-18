Uber、Lyft、Airbnb 美國2019將迎超級獨角獸上市潮！

獨角獸企業指那些估值超過 10 億美元的初創公司。美國的超級獨角獸公司或將在 2019 年迎來大範圍的上市潮。

據 CNBC 報導，美國一批超級獨角獸將在 2019 年上市，包括出行公司 Uber、Lyft、Palantir、Airbnb、Slack 等將貢獻超過 2000 億美元的估值。 Uber 的預期估值將達 1200 億美元；Palantir 將達 410 億美元；Airbnb 將達 310 億美元；Lyft 將達 150 億美元到 200 億美元；Slack 將達 70 億美元。

但報導稱，Uber 和 Lyft 可能太過急於完成 IPO 交易，雙方目前都已經秘密提交了 IPO 招股書。對他們來說，掛牌時機來了，他們沒有辦法選擇上市的環境。

越來越多的經濟學家預測到 2020 年將會出現經濟衰退。

復興資本負責 IPO 研究的 Kathleen Smith 表示，2017 年或 2018 年上半年可能是對企業 IPO 更好的時機，但風險投資者想要退市，而交易定價壓力則是那些高估值初創公司不得不承受的。

佛羅里達大學的金融學教授和 IPO 專家 Jay Ritter 表示，「Uber、Lyft、Palantir、Airbnb、Slack 即將上市是可預見的，這些都是成熟的獨角獸公司，是公司的生命周期到了，而非市場情況適合這些公司上市」。

此前，Airbnb 的創始人之一兼 CEO 布萊恩 · 切斯基曾表示，公司已經準備好在 2019 年進行 IPO，但這並不意味著公司一定會在明年上市。

不過，對 Uber 和 Lyft 來說，他們在尋找投資者方面應該不會有什麼問題。美國股市的總市值高達 30 兆美元，美股上市企業每年派發股息和庫藏股花費金額達 1 兆美元，市場可以輕鬆接納出行公司 200 億美元的估值，Ritter 表示。