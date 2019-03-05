Walgreens和Walmart名列其中 FDA點名零售商違法賣菸給未成年

美國食品和藥物管理局 (FDA) 週一 (4 日) 點名 15 家零售商涉嫌向未成年人銷售菸草產品，並要求可能非法向市場推出新產品的 40 多家電子菸公司提供訊息。

該機構點名這些企業直營和授權加盟零售商向未成年人銷售菸草產品，自 2010 年 FDA 開始進行檢查以來增加 15%。這些零售商包括 Walgreens (WBA-US)、Walmart (WMT-US)、Kroger (KR-US)、7-Eleven、Family Dollar、BP 和 Citgo。FDA 局長 Scott Gottlieb 在聲明中表示，他計劃向這些企業詢問其目前的政策為何以及它們還能做些什麼。

他向 Walgreens 發出信函，要求與其管理團隊會面。Gottlieb 上月曾表示，Walgreens 是銷售菸草產品的藥房中違規情形最嚴重的。FDA 當時在新聞稿中表示，經該機構檢查的 Walgreens 零售店大約有 22% 都被查獲店員非法向未成年人銷售菸草產品。

Walgreens 發表聲明表示歡迎與 Gottlieb 對談的機會。這家連鎖藥店表示，它對銷售菸草產品給未成年人採取「零容忍政策」，任何違反該菸草產品的員工都將立即解雇。Walgreens 說，它也在逐步減少其商店銷售菸草產品。

Gottlieb 在聲明中指出，「在降低菸草使用和尼克丁成癮的健康議題上，零售商站在這些努力的最前線。」「Walgreens 和其他零售連鎖企業不僅應該認真遵守其法律義務，還要認真對待防止銷售菸草產品給未成年人的公共衛生重要性。」

FDA 還向超過 40 家企業被懷疑可能在沒有獲得 FDA 許可的情況就上架銷售電子菸發出通知信函。從 2016 年 8 月開始，FDA 要求製造商在銷售之前提交新產品以供審查。

市場領導品牌 Juul 於 2015 年上架。由於 Juul 在過去一年左右的時間裡受到歡迎，數十種類似產品的產品紛紛搶進市場，可能違反了 FDA 的政策。Gottlieb 表示，其中部分企業公司可能會試圖「利用類似極受孩子們歡迎但讓人十分憂心的 Juul 產品藉機斂財。」

他說，「如果菸草產品被非法銷售並在 FDA 的政策之外出售，我們將採取行動。」「我們無法忍受這種行為，並會根據需要採取額外行動。」

FDA 還向幾家公司發出警告信，這些公司在出售的電子菸上沒有標籤警告消費者產品含有尼古丁。

該機構正試圖防範公衛官員形容青少年抽電子菸已成的「流行病」，去年約有五分之一的高中畢業生說他們用過電子菸。Gottlieb 於 11 月制訂了一項計劃，意在有效禁止便利商店出售水果口味的電子菸，這項政策預計將在數週內正式推出。

BP 的一位發言人表示，該公司並不擁有和經營美國的任何便利商店，但它希望所有經銷商遵守法律，並在認為未達到要求或合約義務時採取適當措施。Family Dollar 的發言人表示，該零售商會「非常認真」地接受這樣的報告，並「完全致力於」遵守菸草銷售法規。