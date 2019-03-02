搶先IPO Lyft首度揭露財報 去年虧損9.11億美元

Lyft 週五 (1 日) 公布了期待已久的 IPO 招股說明書，首次披露了該公司財務狀況，以及在共乘市場逐漸升高的市占率。Lyft 一直在與 Uber 競爭市場。它可能是 2019 年第一家 IPO 的獨角獸。該公司將在那斯達克上市，股票代碼為「LYFT」。

據 IPO 文件指出，該公司一直在與產業領導者 Uber 爭奪市占率。Lyft 在 2018 年底美國市場的市占率為 39%，兩年內上升了 17 個百分點。

該公司 2018 年淨虧損 9.11 億美元，較 2017 年增加 32%；營收 22 億美元，是 2017 年的兩倍；叫車數 81 億筆，增幅超過 10 億筆。

Lyft 沒有具體說明它希望在 IPO 時籌集的金額，而是象徵性地選擇了 1 億美元金額。但根據《路透》之前報導，Lyft 預計其 IPO 價值將在 200 億至 250 億元美間。《華爾街日報》報導，Uber 已數季發布未經審計的財務報告，據稱其即將進行 IPO 的估值高達 1200 億美元。

一旦 IPO 成功，日本廣告科技公司樂天 (Rakuten) (4755-JP) 將是最大贏家。該公司擁有 Lyft 13% 的股份，其次是通用汽車公司 (GM-US) 的 7.8% 和富達基的 7.7%。風險投資公司 Andreessen Horowitz 擁有 6.3% 的股份，而 Alphabet (GOOGL-US) 擁有 5.3% 的股份。

該公司的駕駛人也將受惠。「評比良好」的 Lyft 駕駛人將獲得 1000 美元至 1 萬美元的一次性現金獎勵，具體金額取決於他們完成了多少次載客服務。駕駛人可以選擇使用該獎金通過定向股票計畫購買公司股票。

根據 Lyft 提交的 IPO 招股說明書，截至 2018 年底，該公司的全職員工共有 4680 名，是 2016 年底的 3 倍，比臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOG-US) 或 Dropbox (DBX-US) 在申請 IPO 時的員工數量更多。快速擴張需要科技推動運輸成長，而 Lyft 需要更積極招聘，以追上更大的競爭對手 Uber，優步去年 10 月表示，它擁有超過 2 萬名員工。

J.P. Morgan、瑞士信貸和 Jefferies 是該公司 IPO 的主要承銷商。