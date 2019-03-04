統一超BEING fit健身房台北、台中再擴點 搶攻運動商機

統一超 (2912)7-ELEVEN 持續推出結合科技、美妝、烘焙、閱讀、咖啡等業種的複合店型，自去年 6 月推出 BEING fit 新世代健身房，首創超商與健身房複合經營，以按時計費、無需年費、免綁約的優勢，吸引許多消費者到店體驗。同時發現這群運動愛好客偏好購買健康餐食，如：蒸地瓜、沙拉、雞肉等食物，讓消費者可同時滿足健康飲食與健身的需求。7-ELEVENX BEING fit 新世代健身房挾著此股運動熱潮，3 月 1 日起在台北、台中再擴點展店，針對住商混合的重點商圈，搶攻運動商機。統一超指出，7-ELEVEN X BEING fit 新世代健身房自去年在台北松江店、高雄十全店陸續開幕後，蒞店運動人數每月穩定成長，在進階服務的一對一私人教練課與小團班的客群拓展亦受到支持，雖然南北生活型態與節奏各有不同，卻也顯示了免綁約單次計費的模式符合消費者需求，且人流與空氣監控的品質更是讓消費者有感的價值，未來方向將朝向主題團班的健身課程、分享運動知識的輕講座及超商多元行銷資源等多方面集客，深耕並促進社區交誼與健康樞紐的好鄰居價值。



響應全民運動的熱潮，統一超表示，BEING fit 全國展店計畫逐步推動中，首季再開設北中兩間門市，於 3 月 1 日試營運的台北京佳門市，位於人口密度極高的南京東路商圈，而 BEING fit 也將服務據點擴至中台灣，首選於台中市政商圈所在的七期重劃區，除服務社區居民外，鄰近各大百貨商圈、商辦大樓、逢甲商圈、台中歌劇院等，更是台中交通休閒便利的交會點，於 3 月 8 日試營運的歐風門市，更可同時滿足多元族群與各時段的運動需求。

