統一超BEING fit健身房台北、台中再擴點 搶攻運動商機

統一超 (2912)7-ELEVEN 持續推出結合科技、美妝、烘焙、閱讀、咖啡等業種的複合店型,自去年 6 月推出 BEING fit 新世代健身房,首創超商與健身房複合經營,以按時計費、無需年費、免綁約的優勢,吸引許多消費者到店體驗。同時發現這群運動愛好客偏好購買健康餐食,如:蒸地瓜、沙拉、雞肉等食物,讓消費者可同時滿足健康飲食與健身的需求。7-ELEVENX BEING fit 新世代健身房挾著此股運動熱潮,3 月 1 日起在台北、台中再擴點展店,針對住商混合的重點商圈,搶攻運動商機。統一超指出,7-ELEVEN X BEING fit 新世代健身房自去年在台北松江店、高雄十全店陸續開幕後,蒞店運動人數每月穩定成長,在進階服務的一對一私人教練課與小團班的客群拓展亦受到支持,雖然南北生活型態與節奏各有不同,卻也顯示了免綁約單次計費的模式符合消費者需求,且人流與空氣監控的品質更是讓消費者有感的價值,未來方向將朝向主題團班的健身課程、分享運動知識的輕講座及超商多元行銷資源等多方面集客,深耕並促進社區交誼與健康樞紐的好鄰居價值。



響應全民運動的熱潮,統一超表示,BEING fit 全國展店計畫逐步推動中,首季再開設北中兩間門市,於 3 月 1 日試營運的台北京佳門市,位於人口密度極高的南京東路商圈,而 BEING fit 也將服務據點擴至中台灣,首選於台中市政商圈所在的七期重劃區,除服務社區居民外,鄰近各大百貨商圈、商辦大樓、逢甲商圈、台中歌劇院等,更是台中交通休閒便利的交會點,於 3 月 8 日試營運的歐風門市,更可同時滿足多元族群與各時段的運動需求。