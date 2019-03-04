元大金旗下元大銀攜手財金公司 發展API技術介接「金融區塊鏈函證」

元大金 (2885) 旗下元大銀於 2016 年 9 月即加入「金融區塊鏈研究暨應用發展委員會」，與財金公司共同研究發展區塊鏈技術應用，提升金融服務品質，且成為首波以 API 技術介接「金融區塊鏈函證」系統之金融機構，毋須人工介入，即可將企業戶之財務資料以電子化、數位化的方式回覆會計師。現行書面函證作業流程，會計師得先向企業戶取得已用印之紙本詢證函，再郵寄予金融機構，經金融機構作業人員核印後，以人工紙本方式回覆企業之財務資料，紙本加蓋銀行單位章後，再寄回予會計師查核，申請及作業過程往往費時又費力，且會計師不易追蹤金融機構回函進度，必須致電金融機構詢問，造成金融機構困擾；再者，各金融機構回覆之格式及品質不一，郵寄往來也有遺失或變造風險。



不過「金融區塊鏈函證」服務完全解決上述問題，大大提升函證資料之正確性、時效性，截至今年 1 月，共有國內 28 家主要銀行、超過 130 多家會計師事務所，以及台灣證交所、集保結算所、元大金集團等 1,500 多家企業共同參與。



此外，元大銀於企業網銀平台提供線上申請「函證作業企業授權約定」服務，企業戶可於線上簽署「金融區塊鏈函證服務電子簽章約定書」，同意以電子簽章代替印鑑，授權元大銀辦理函證作業，企業戶毋須填具紙本約定書及用印再透過會計事務所遞交或親臨元大銀行營業單位辦理，強化整體申請作業，創造更高的金融價值與最佳的客戶體驗。

