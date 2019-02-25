全球第一家 統一超攜手達美樂開複合店 搶攻速食商機

統一超 (2912)7-ELEVEN 複合店再進化，今日位在台北信義區的「7-ELEVEN X 達美樂複合店」全新亮相，聯手晶華(2702) 旗下的「達美樂」披薩，不僅是 7-ELEVEN 首度與集團外品牌複合展店，也是全球第一家達美樂與超商結合的全新店型。國內現烤披薩市場規模約 80 億元，近年以 10% 速度逐年成長，快速製作、新鮮現烤、價格合理是消費者最關注的三項味蕾指標。統一超指出，「7-ELEVEN X 達美樂複合店」歷經近一年的籌備規劃，主打「3 分鐘新鮮現做」，設計出 6 款最受消費者青睞的披薩，與轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食，是達美樂針對 7-ELEVEN 全新複合店開發的新菜單，價格在 59 元至 218 元。



7-ELEVEN 指出，為滿足消費者需求快速又美味的餐飲需求，首度跨出集團外，與達美樂披薩攜手，結合雙方 Know-How 推出「7-ELEVEN X 達美樂複合店」，讓 7-ELEVEN 成為首創在超商販售現做披薩的業者，提升午、晚餐即食商機外，推估也能帶動冷藏、碳酸、及茶飲品銷售成長；加上去年在高雄推出的烤雞複合店，顯示 7-ELEVEN 積極強化門市餐飲結構，擴大速食餐飲商機。



「7-ELEVEN X 達美樂複合店」選在台北市信義區忠孝東路及基隆路交叉口的松高門市，看準此門市屬於商業、文教、辦公混合型商圈，擁有許多的年輕學生及上班族群，單日一天來客數更可突破 1500 人，消費需求龐大，加上門市營業面積多達 85 坪、格局完整，更備有舒適的座椅休憩專區可即時用餐。



7-ELEVEN 去年發揮集團綜效，陸續推出 K.Seren、BEINGfit、21-TOGO、博客來、烘焙坊、糖果屋、生啤酒、精品咖啡與智販機等創新業態複合模組，「7-ELEVEN X 達美樂複合店」成為第十種複合型態。自去年 5 月推出首間複合店型，7-ELEVEN 發現複合店的平均來客數與業績較一般門市成長 1 至 2 成。顯示多元型態，賦予門市更多樣貌及服務，可有效吸引來客及提升業績。



達美樂在全球有超過 15,000 家分店，台灣共有 153 店，是目前全球營業額最高的披薩連鎖通路。近年來為增加消費者更豐富的消費體驗，達美樂除了販賣披薩之外，另外還推出炸雞產品，顧客可隨個人喜好自由混搭，在價錢與配料方面有更多樣化的選擇。