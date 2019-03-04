合庫銀董座雷仲達續掌信託公會 力推高齡化與企業傳承信託

信託公會今 (4) 日召開會員大會，會中通過推舉合庫銀行董事長雷仲達續任理事長，雷仲達表示，未來將持續推動家事事件法修正建議，保障高齡者生活與財產保障，並針對企業接班問題，積極研議家族信託架構。

信託公會今天舉行會員大會進行理監事改選，雷仲達在會員支持下，順利連任公會理事長，雷仲達過去曾在中央銀行外匯局服務，也曾派駐註海外擔任中美洲開發銀行董事，現為合庫金暨銀行董事長、央行理事與期交所董事。

信託公會自 2000 年成立以來，今年即將邁入 19 個年頭，根據統計，截至去年底，我國信託資產已達 8.1 兆元，較 2000 年信託業法通過時期的 4,500 億元，大幅成長近 17 倍。

儘管信託規模大幅成長，但真正為客戶量身打造的信託業務仍相對缺乏，為發揮信託業的保障功能，信託公會近年積極針對社會需求訂定相關服務，包括針對高齡社會設計高齡化社會的信託商品與服務與政策，統計顯示，截至 2018 年止，共有 26 家業者提供安養信託相關商品，累計受益人數共 18,384 人，累計信託財產本金約 170 億元。

為使高齡化信託制度更加完善，信託公會已向金管會提出家事事件法修正建議，希望透過專家監護人選定，協助法院評估並建立信託架構，讓高齡者者能享有完善的生活及財產的保障。

此外，針對台灣中小企業迫切需求的傳承問題，信託公會除了積極研議本土家族信託架構並取得專利外，也將持續研議家族信託有關的信託契約、家族憲章與家族辦公室等議題。

