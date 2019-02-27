統一超去年每股大賺9.82元 擬配息8.8元

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (27) 日公布去年財報，全年稅後純益 102.06 億元，每股純益(EPS)9.82 元，創歷年次高，董事會通過，每股擬配發現金股利 8.8 元，創歷年次高，配息率近 90%，依統一超今日收盤價 318.5 元計算，現金殖利率 2.76%。

統一超去年稅後純益年減 67%，主要是因前年第 4 季處分上海星巴克業外利益一次性入帳，使得比較基期墊高，事實上，就本業來看，統一超全年營業利益仍達 128.35 億元，年增 23%，獲利穩定成長。

由於成本控管有成，統一超毛利率持續成長中，較前年同期續揚 1.12 個百分點至 34.33%，營業毛利來到 840.77 億元，年增 14.49%，優於全年營收年增 10.75% 幅度；隨著費用穩定控管，營業利益為 128.35 億元，年增 23%，營業利益率 5.24%，年增 0.53 個百分點。

而統一超轉投資子公司表現也不俗，幾乎全數呈現獲利，包括菲律賓 7-11、康是美、黑貓宅急便、博客來、家樂福和統一時代百貨等，均挹注超過 2 億元的獲利。

就單季來看，統一超去年第 4 季稅後純益 22.62 億元，EPS 2.18 元，是歷年同期次高。