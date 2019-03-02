富士康裁員、減薪砍福利 員工離職潮爆發

《南華早報》週五 (1 日) 報導，受到蘋果 iPhone 需求減少，供應商訂單銳減的影響，自去年底鴻海集團旗下富士康的鄭州工廠員工薪資、福利大幅縮水，農曆年後離職潮湧現。

受到蘋果 iPhone 去年新機銷量冷清，尤其 iPhone XR 買氣不佳，富士康全球最大的 iPhone 製造據點鄭州廠旺季不旺，其 iPhone 產線、產能驟降，導致員工缺乏加班機會，單靠基本薪資難以生活。

蘋果去年新機 iPhone XR 買氣不佳。(圖：AFP)

多位鄭州廠員工表示，他們的薪資已在去年年底罕見縮減。

一名工人表示：「iPhone 的生產高峰期通常持續 4 至 5 個月，但 2018 年推出的 iPhone 新機生產高峰期，卻只持續短短 (約) 20 天，月收入已從 11 月的 4000 人民幣 (約台幣 18500) 降至 3000 人民幣 (約台幣 13800)。」

除了薪水大幅減少，員工福利津貼也縮水，包括員工前往宿舍大樓的班車服務取消，亦不再提供免費洗衣服務津貼，這都導致員工生活費上漲。

由於單靠基本薪資難以生活，加上福利津貼大砍，鄭州廠員工已紛紛請辭，每天都有大批員工大排長龍，等待填寫離職文件離開。

據非營利組織「中國勞工觀察」數據顯示，鄭州 iPhone 廠的員工數已從農曆年前逾 10 萬人驟降至 7 萬人左右。據外媒報導，富士康 1 月份裁員規模達 5 萬人。

據悉蘋果佔富士康整體業務的 45% 左右，而中國河南省的鄭州工廠是富士康全球最大的 iPhone 製造據點，2010 年開始運營，廠房建設面積占地 140 萬平方米。

中國商務部數據顯示，河南手機出口大部分在富士康組裝，在 2018 年總值為 2116 億人民幣 (約台幣 9700 億)，佔該省出口 38.4%。

富士康最新的出貨數據尚未公布，但鄭州海關發布的資訊顯示，1 月河南手機出口量較上年同期下降 23.7%。