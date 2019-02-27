亞洲金融中心也失色 香港去年Q4經濟成長1.3% 創2016 Q1來新低

香港財政司司長陳茂波今 (27) 日公布最新「財政預算案」指出，受到去年全球下半經濟下滑壓力增加的影響，香港經濟成長由 2018 年上半年的 4.1%，減至下半年的 2.1%，而第四季 GDP 年增率更只有 1.3%，創下 2016 年第一季以來新低。

整體而言，香港經濟在 2018 年年增 3%，為去年預算案預估範圍下限，但仍然高於十年平均 2.8% 的增長率。

「財政預算案」內容提到，今年的全球經濟前景充滿變數，將會限制香港經濟表現，預估今年香港經濟成長率介於 2%～3% 之間，而通膨率將在 2.5% 左右。

陳茂波表示，去年上半年全球經濟持續擴張，經濟成長動力較強，但下半年受到貿易摩擦發酵和其他不利因素影響下，經濟動能減弱。至於內需方面，大致保持穩定，勞動市場尚未出現惡化，工資及收入穩健上升支持消費。不過，經過多個調查顯示，香港經商氣氛近期已轉差。

此外，他認為若全球不利因素惡化，特別是中美貿易摩擦升級，將對全世界貿易、投資，乃至於金融市場產生重大衝擊，不但會影響香港的出口及資產市場，投資及民間消費亦會轉弱。反之，若中美經貿關係好轉，將有助消除不確定因素，而香港經濟成長有機會優於預期。

為了因應經濟下滑的局勢，香港政府 2018/19 年度經營支出增加 17.2%，政府整體支出則增加 14.2%。在新的財政年度，香港政府的經營支出將進一步上升 15.4%。並在未來 5 年間，將公共支出提升至約占 GDP 22% 為止。

此外，香港政策將進行減稅，在個人所得稅方面，減少 2018/19 年度 75% 的薪資稅和個人利息稅，上限為二萬港元，將有 191 萬納稅人受惠，預估政府稅收將減少 170 億港元。