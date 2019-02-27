大摩看衰科技股 點名這些個股為潛在贏家

科技板塊是 2018 年市場波動衝擊的最後幾個板塊之一，但卻是去年第四季拋售潮中衝擊最大的板塊。摩根士丹利 (大摩) 週一 (25 日) 表示，當今 (2019) 年市場動能再次消退時，科技股可能會再次表現不佳。

今年迄今，科技股表現良好。SPDR 科技類股 ETF (XLK) 今年漲幅已達 14.8%，超過標準普爾 500 指數 12.9% 的漲幅。

蘋果是大摩評為增持的個股之一。(圖：AFP)

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 週一 (25 日) 在一份研究報告中提到，當前漲勢在今年晚些時候將開始失去動力，科技類股等波動性大於整體市場的高 Beta 係數股票，可能會受到衝擊。

Wilson 稱，科技股可能很快就會再次落後於市場，主因是在經濟週期後期，以增長為導向的公司往往會減少對業務的大量投資、樽節支出。

這種情況正在發生，科技企業的資本支出增速已從 2018 年第一季的 24.5% 降至目前 6.5%，並預計這種下降趨勢還將繼續。

資本投資減少，加上消費者支出疲軟，拖累了科技行業的營收增長，而就業市場緊俏提高勞動成本，亦壓縮科技企業的利潤。

過去幾年，科技企業一直是標普 500 指數成分股中貢獻力度最大的，但近期發生了變化。

Wilson 認為，科技企業的總獲利預計將下降 1.8%，並且情況有可能更糟。鑒於美國經濟已過巔峰期，川普減稅後的支出熱潮已過，科技股估值處於危險的高位。

Wilson 點出未來投資者面臨的許多挑戰，包括庫藏股規則修改、美中貿易戰、隱私權相關的新政策，將限制科技公司的營收來源。

2011 年至 2018 年，科技企業的庫藏股占標普 500 指數成份股庫藏股總額的四分之一。

Chuck Schumer、Bernie Sanders 和 Marco Rubio 等美國國會議員一直致力提倡修改庫藏股規則，以滿足員工福利最低要求，並提高資本利得稅率。若該法案通過，科技企業的庫藏股計畫可能會面臨壓力。

美國的科技公司中國營收佔比高，並在多方面與中國企業與資本市場建立聯繫，美中貿易戰情勢也是影響科技股的主因。

美國國會對數據隱私日益關注，也可能導致一些政策出臺，限制科技企業營收來源。

不過，Wilson 也看到了機會，提供一份大摩量化模型中排名靠前且評為增持的個股名單，潛在的贏家包括：蘋果、Genpact、萬事達 (Mastercard)、微軟和 Paypal。