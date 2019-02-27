Weight Watchers盤後股價暴跌30% 歐普拉帳面損失4800萬美元

在 Weight Watchers (WTW-US) 發布令人失望的第 4 季財報業績並且宣示在 2019 年試圖從減肥品牌轉向健康公司後，股價下跌 30%。

Weight Watchers 財報調整後的第 4 季每股獲利 46 美分，遠低於 Refinitiv 分析師預期的每股 60 美分。銷售額達到 3.3 億美元，低於華爾街預期的 3.47 億美元。

對於 2019 年，Weight Watchers 預計將產生約 14 億美元的營收，也低於 Refinitiv 調查的分析師平均預測的 16.6 億美元。

該股在盤後交易中最初暴跌超過 30%，然後收復部分跌幅。在週二之前的 12 個月裡，其股價跌幅超過 58%。

在 CEO Mindy Grossman 領導下，該公司已經脫離原為一家減肥公司的根基，將公司名稱刪除「Weight」這個字，重新命名為「WW」。年輕的消費者基本上懶得計算計算卡路里，而是試圖吃得簡單或者更加注意吃的東西。

該公司表示，將在該公司的春季電視和數位行銷活動中由其發言人、投資人和董事會成員歐普拉 (Oprah Winfrey) 擔任主角。

不過美國知名女主持人歐普拉在該公司的帳面持股價值，在週二盤後驟減近 4800 萬美元。根據 FactSet 資料，歐普拉持有超過 500 萬股 Weight Watchers 股票，約占該公司股份的 8%。

在週二美股收盤時，歐普拉在 Weight Watchers 的持股價值為 1 億 6018 萬美元。但當該公司在收盤後公佈其財報後，持股價值迅速暴跌至 1 億 121 萬美元，幾分鐘內抺去 4800 萬美元的市值。

然而，歐普拉的原始投資仍處於獲利狀態。根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，她在 2015 年 10 月以每股 6.79 美元的價格買進 640 萬股 Weight Watchers 股票，當時價值 4320 萬美元。她還加入該公司董事會。

去年，歐普拉出售了部分股份。根據 1 月 SEC 的文件，她現在持有 540 萬股 Weight Watchers 股票。