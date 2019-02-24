〈觀察〉金融、科技界線已打破 下一個趨勢看開放銀行浪潮

純網銀將誕生，意味著金融業、科技業界線已被打破，金融科技下一個趨勢在哪裡？銀行業者大多看好，可望隨著全世界腳步掀起「開放銀行」(Open Banking) 浪潮，金管會對開放銀行也樂觀其成，將鼓勵銀行自願自律推動。

過去客戶的帳戶資料、金融數據，是銀行各自擁有的資產，客戶應用其帳戶和其他金融機構交易成本高，且存在著若要轉換銀行服務需要重新開戶等缺點，但所謂「開放銀行」，是指銀行透過與第三方平台合作，以開放 API 共享金融數據資料，也將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可以獲得更多元的金融服務。

首先，先來了解開放 API，第三方開發者串接開放 API 後，得以更方便地取得企業內部的資料，藉此開發更多新應用，目前在非金融業上已經大舉應用，創造了龐大的「API 經濟」，舉例來說，你喜歡某個部落客的美食文章，你可以在上面看到餐廳的地圖位置，也可以藉由網站內嵌的分享按鈕，將文章分享到你的臉書上，這就是部落格導入 google API 和 facebook API 的應用。

原本部落格、google、facebook 這三大企業單打獨鬥、各自打拚，但因為開放 API 的串接，三大企業可以獲得彼此間異業結盟的更大利益，對使用者來說，不用再使用三個程式才能繁瑣地享受到服務，在部落格上就可以全部完成。

現行開放 API 多是非金融業者在應用，若延伸到金融業者，以開放 API 共享金融數據，就是「開放銀行」。

開放 API 模式分為兩大類，第一是技術合作夥伴平台（Partner API），第二是開放及核可平台（Open and Licensed API）。前者提供金融同業資料交換的標準，例如：投資組合、消費模式和風險偏好程度等，也可接受交易的請求，例如：支付、資金或證券轉帳、貸款、保險買賣、帳務紀錄等；後者提供消費者於網路論壇和社群媒體平台獲得銀行產品和服務的相關資訊，並用來作為相關資料比較及分析。

目前包括台新、凱基等民營銀行都有開放 API 相關服務，以台新銀行為例，將旗下網銀與日本電商串接，台新網銀客戶可利用網銀帳號直接登入電商平台購物，還能利用信用卡紅利點數享受消費折扣。

凱基銀行 2017 年上線的「KGI inside」開放 API，與金融科技業者 (Fintech) 串接，已陸續與記帳、支付及社區繳費等 APP 業者合作。例如與 CWMoney 理財筆記 APP、PChome 網路家庭集團旗下 Pi 行動錢包合作，都是將凱基銀行的生活繳費功能內嵌在這些金融科技 App 裡

華銀也有類似的服務，開放網路收單、付款、餘額查詢與身分確認等開放 API，與金融科技、零售通路、醫療、電信與醫療業者串接，讓金融服務可透過異業結盟與客戶接觸。

不過，共享金融數據資料，不免讓人擔心個資保護問題，目前歐洲的作法會將客戶資料通通加密，且只有在主管機關監管下的公司才可以使用資料，過程中通通會記錄追蹤，這也將是金融業者發展「開放銀行」最需注意的課題。

面對推動開放銀行，金管會將以三面向規畫，一、金管會尊重市場機制與發展，鼓勵金融機構基於營運策略與業務需求，以自願自律方式推動；二、並請銀行公會研議銀行與第三方服務提供者合作的自律規範內容；三、並請財金資訊公司研擬 API 技術標準及資安標準。

當傳統銀行面對數位轉型的挑戰時，「開放銀行」被視為下一個重點的數位戰略之一，銀行過去緊守金融數據，但「開放銀行」投入 API 的應用開發，結合串連第三方開發商資源，串接了金流與資訊流，打通任督二脈，以借力使力方式，達到相互拉抬、雙贏互利策略將蔚為風潮，金融業將開啟「打群架」模式，各業者之間擁有的金融數據不再獨占，比拚的將是創新、異業結盟、搶攻貼近用戶場景金融的速度了。