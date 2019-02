新專利洩密！未來蘋果可能使用 Face ID 的 VCSEL 技術 優化 iPhone 3D Touch 功能

美國專利商標局 (USPTO) 週二授予蘋果 (Apple) 一項有關壓力感測器的專利,未來蘋果可能使用 Face ID 的 VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)技術,改進未來 iPhone 的 3D Touch 功能。

這項最新專利名稱為《監測強度模式重定向的光強度進行運動感測》(Motion sensing by monitoring intensity of light redirected by an intensity pattern),該專利描述了如何使用應用於表面的圖案來追蹤位移。

蘋果可以使用 VCSEL 技術監測手指按壓造成的表面位移,甚至分析和監測「觸覺引擎 (Taptic Engine)」的效果,有望優化未來 iPhone 的觸控壓力感應功能。

蘋果提到,可製造出一種圖案並放置於欲監控物體的表面上。此圖案有可能用紅外線吸收墨水製成,還可以吸收光線與反射,塗上一層「多層防反射塗層」或呈現不同反射率。

受壓下位移時,可能發生的圖案變化。(圖片翻攝自:Appleinsider )

利用一對 VCSEL(垂直共振腔面射型雷射),將光線以兩個不同方向照射圖案,並透過一對光電探測器捕捉光反射。

當壓力作用於表面並使圖變形時,每個感測器都可以追蹤圖案的變化,監測受壓物體表面的變量。

蘋果認為,此系統可以避免現有位移測量系統的缺陷,亦提到該系統與觸覺回饋系統 (Haptic Feedback Systems) 的整合運用,但具體原因尚不明。

蘋果公司定期向美國專利商標局提交大量專利申請,雖然這些申請可以用來確定蘋果感興趣的領域,但無法百分百確認此專利將會用於未來的特定產品和服務。

VCSEL 已經成為蘋果產品的重要部分,主要用於臉部識別,透過 TrueDepth 相機系統掃描使用者面部進行生物識別驗證。去年 12 月的一項專利申請顯示,蘋果正在考慮將 Face ID 的 VCSEL 技術用於 iPhone 的其他方面,輔助相機感測器和其他元件間的通訊。

理論上,這可以減少影響光學圖像穩定系統的霍爾效應感測器之電訊數量,同時可能減小相機凸塊的尺寸。