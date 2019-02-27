美股盤後 – 美股震盪！新屋開工數據不佳+鮑爾警告危機醞釀中

由於道瓊成份股家得寶財報遜預期、新屋開工數據不佳、聯準會主席鮑爾警告經濟逆風存在等利空消息，週二 (26 日) 美國四大指數在震盪交易中收跌。

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 0.13 % 或 33.97 點，收 26057.98 點。

那斯達克指數下跌 0.07 %，或 5.16 點，收 7549.30 點。

標普指數下跌 0.08%，或 2.21 點，收 2793.90 點。

費城半導體指數下跌 0.68%，或 9.37 點，收 1366.58 點。

標普 11 個板塊有 4 大板塊收漲，資訊科技、電信服務、(非) 日常消費品領漲；能源、原物料與醫療保健板塊領跌。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，Netflix (NFLX-US) 上漲 0.29%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.06%；臉書 (FB-US) 下跌 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.21%。

恩智浦領跌半導體類股，跌幅達 3.13%。AMD (AMD-US) 下跌 2.02%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.00%；美光 (MU-US) 上漲 0.49%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.08%；Intel (INTC-US) 上漲 0.24%。

據《日經亞洲評論》報導，英特爾 (INTC-US) 已經終止與中國紫光集團旗下晶片製造商紫光展銳的 5G 合作案；據悉，來自華府的政治壓力，可能是主要原因。

台股 ADR 漲跌互見，中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.05%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.55%、日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.77%、聯電 ADR (UMC-US) 持平。

特斯拉又陷馬斯克推文風波。(圖：AFP)

個股消息，由於特斯拉執行長馬斯克推文風波再起，美國證管會 (SEC) 週一 (25 日) 要求聯邦法官裁定馬斯克藐視協議，對此馬斯克發文回擊：「是 SEC 忘了讀特斯拉財報內容。」該公司週二開盤後小幅上揚後轉跌，跌幅達 0.30%，收每股 297.86 美元。

道瓊成份股家得寶 (Home Depot) 公布最新財報不如預期，拖累該公司股價下跌 0.9%，引領非必需消費品類股走低。

瑞銀下調其開拓重工股票評級至「減持」後，開拓重工 (CAT-US) 週二股價下挫 2.4%。瑞銀表示，全球建築需求放緩是降級的主因，開拓重工一向被視為全球景氣風向球。

華爾街分析

聯準會主席鮑爾赴國會聽證時警告，美國經濟依然強勁，但危機正在醞釀之中。聯準會準備適時地調整資產負債表。

隨著家得寶財報失利，美國商務部週二公布，美國 12 月新屋開工數下降 11.2%，創 2016 年 9 月以來最低，拖累美股開盤走低，所幸優於預期的消費者信心也提振市場情緒，尾盤小幅拉回但仍收跌。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示：「這些數據已過時 (因早前政府關門延宕公布)，並沒有反映出消費者有足夠的時間對較低的抵押貸款利率作出反應。話雖如此，MBA 每週採購數據顯示，抵押貸款利率下降並未帶來真正的反彈。」

富國銀行高級全球市場策略師 Sameer Samana 提到，與昨天相比，今日市場的不確定性更高，經濟數據好壞參半，市場反彈約兩個月了，這都表明是獲利了結的好時機，出現獲利回吐 (賣壓)！

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 表示：「近期投資者有點試探性意味，他們正在等待更好的價格或更好的消息。」

Raymond James 股票交易主管 Dan McMahon 樂觀認為，美股有更大的上漲空間。

McMahon 稱：「偏向認為我們正處於一個長期牛市。自去年 12 月低谷的反彈並不過早過多。從估值來看，一切都很好。目前場外仍有大量觀望的現金。事情沒那麼糟，有各種各樣的逆風，而市場一直在向前衝。」