雲達攜手日本樂天打造全球首個虛擬化雲端原生行動網路 為5G鋪路

廣達 (2382) 旗下資料中心解決方案供應商雲達 (QCT) 宣布與日本樂天行動網路公司合作，打造全球首個端到端完全虛擬化及雲端原生的行動網路，為即將來到的 5G 世代作預備；雲達參展本屆 MWC 也將展出與日本樂天合作的解決方案。廣達週一 (25 日) 股價收盤上漲 2.32% 或 1.3 元，來到 57.3 元價位，創收盤波段新高價，波段漲幅逾 22%，並完成久違的填息。日本樂天行動網路公司為日本樂天集團全資子公司，日本樂天集團為全球領先之網路服務供應商，並即將成為日本最新的行動通訊營運商。



雲達表示，隨著日本樂天及其合作夥伴將領先在 2019 年 10 月推出符合 5G 需求的完全虛擬化行動網路，該架構將為整個電信產業帶來破壞式創新。作為 5G 生態系統的推動者，雲達繼續發揮在產業的關鍵角色，創建一個完全由雲端原生的網路、並將網路及服務自動化，與合作夥伴們共同推動行動通訊公司計劃，部署和管理基礎架構的根本性改變。



雲達與日本樂天及其夥伴的整合，乃是利用雲端運算以及行動邊緣運算 (Mobile Edge Computing, MEC) 技術、產品和解決方案，實現創新網路基礎架構，以承載多個工作負載。總經理楊麒令表示，與日本樂天的合作，驗證了雲端服務供應商 (CSP) 到電信公司採用雲端運算技術的自然演進，可實現完全虛擬化的 4G LTE 網路， 並擴展至 5G 的未來。



隨著 5G 來臨，IT 基礎架構必須同時演進，提供動態運算能力和支持新型服務的擴展，並以合理的成本運行。雲達與日本樂天合作確保了系統的靈活性，穩定性，可擴展性，並兼具成本效益。日本樂天將這項技術應用於其生態系統，為客戶提供完善的行動通訊選擇。



據悉，日本樂天在東京的端到端測試，已成功驗證系統的穩定性和可擴展性，可確保即將於 10 月上線的行動通訊服務。憑藉樂天的品牌知名度以及其超過一億的會員數，測試將擴展到全日本，為正式上線服務奠定基礎。而雲達於週一開展的巴賽隆納世界移動通信大會 (MWC) 將展示其邊緣運算和雲端基礎架構產品，包括與日本樂天合作的解決方案。