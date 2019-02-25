華孚去年純益年增1倍 每股賺1.01元 近3年新高

機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (25) 日公告去年財報，去年稅後純益 0.59 億元，季減 24.36%，年減 18.06%，每股純益 0.36 元。受惠金屬機殼滲透率提升帶動下，加上轉型新能源車市場有成，帶動去年全年稅後純益 1.68 億元，年增 1.03 倍，每股純益 1.01 元，為近 3 年高點。華孚董事會並通過擬配息 0.5 元，也是近 13 年新高。

華孚去年第 4 季 9.86 億元，季減 10.53%，年增 7.06%；稅後純益 0.59 億元，季減 24.36%，年減 18.06%，每股純益 0.36 元。

華孚去年營收 38.17 億元，年增 23%；稅後純益 1.68 億元，年增 1.03 倍，每股純益 1.01 元，為近 3 年高點。

華孚董事會今日也通過去年盈餘分配案，每股擬配 0.5 元現金股利，為近 13 年新高，配息率為 49.5%，以今日收盤價 16.95 元來計算，現金殖利率約 2.9%。

華孚 2017 年起打入特斯拉供應鏈，供應 Model 3 車內懸浮螢幕機殼，之後也取得多家歐美客戶訂單，至於筆電業務方面，近年來主要以商用與輕薄等高階市場為主。

展望今年，華孚在金屬機殼滲透率提升帶動下，加上轉型新能源車市場有成，該領域營收占比已超過 3 成，且馬鞍山新廠第 4 季已完工，量產後將有助提高車用營收比重，全年營收仍可望持續攀升。