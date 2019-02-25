〈超商大玩複合店〉全家擴大導入生活服務 拚全年總家數成長1倍

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (25) 日宣布， 7-ELEVEN 複合店再進化，攜手達美樂推出披薩複合店，不過，全家 (5903-TW) 也不落人後，強調除了餐飲之外，今年將更著重導入生活服務機能，目標全年複合店總家數要成長 1 倍，顯然，進入 2019 年後，兩大超商將持續在複合店策略上呈現拉鋸戰。

全家自 2015 年起即透過複合店型的開發，不斷嘗試結合多元業態，促進便利商店本業來客增加、業績成長，統計複合店業績平均較一般店鋪高出 20-30%，因此，今年已訂下目標複合店總家數成長 1 倍目標 (不含超市型店舖)。

全家進一步說明，除了餐飲以外，消費者對便利商店支援生活便利服務的需求日增，因此，今年的複合店策略上更著重生活服務，1 月已首開超商先例推自助洗衣店型，開幕後適逢過年前有大量洗衣、洗被單需求，周末甚至出現全天機台滿載的情況，帶動單店業績成長逾 10%。

在餐飲方面，全家舉例，咖啡旗艦店首店在台北開幕後，咖啡單店銷售年增 10%，帶動麵包、甜點和其他商品銷售，而上周第 2 家店在台中開出，提供莊園咖啡、全新輕食菜單以及微波旋風烘烤服務，一周已吸引逾 3000 人次到訪打卡朝聖。

全家現有 5 大類店型，餐飲型包括有天和鮮物、bb.q 韓式炸雞店、咖啡旗艦店；生鮮型即超市型店舖，有專櫃陳列蔬果、冷凍食品；第三種是健康類型，與大樹藥局合作；第四種是與台新銀行合作的科技金融店；而今年 1 月甫開幕的自助洗衣複合店，是首家生活服務類型店。

目前全家熟食類的複合店共 13 家，包括 bb.q 韓式炸雞店 5 家，採現點現做；天和鮮物複合店 6 家，提供現作便當，最新開出咖啡旗艦店 2 家。