調研機構MGA：全球利率可能跌回2016年低點 不到2%

一家引領潮流的華爾街分析機構預測今年全球利率可能降至 3 年低點，估計不到 2%。

根據 Medley Global Advisors 總經理 Ben Emons 的說法，由於通貨膨脹非常緩慢，利率走低的機率變得更加可能。

他表示，「由於第 4 季發生的這些震撼以及能源價格大幅下跌，對通膨的影響至少會持續到第 2 季或第 3 季。」

在最近的報告中，他強調了美元與全球國債殖利率之間的差異。如果全球經濟看不出實質復甦，他認為全球通貨緊縮的現象，將會變得更加根深柢固。

Emons 說，「全球中央銀行已經開始對聯準會 (Fed) 發表的說法作出回應，不僅包括暫停升息，而且基本上可能再次重啟量化寬鬆政策，日本就是其中一個例子。」「這也推動全球利率回落，有機會我們可能重溫 2016 年看到的那些低點。」

Emons 預期 10 年期國債殖利率今年下跌至 2%。它在 2016 年 7 月創下 1.31% 的低點。本週殖利率交易於 2.7% 左右。

他認為，這些較低的利率將有利於全球股市的漲勢，包括美股在內。

他指出，「獲利看來仍然非常好，比實際情況更強勁。」Emons 表示，他認為華爾街對全球成長放緩的擔憂被誇大了。

即使 Emons 看好美國股市，但這不是他的國際首選。他偏好巴西和中國。

他說，「我確實喜歡巴西，因為年金政策確實朝著真正的改革邁出了一步，這對巴西經濟來說非常正面。」「它已經反映在股市中，但我認為它還會再漲很多。」

至於中國，他認為與美國的貿易戰將得到解決，並讓股市出現熱潮。

Emons 說，「這個結果實際上會為中國股市帶來很大的上升空間。」