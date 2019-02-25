〈MWC通訊大會〉三大亮點炒熱科技股 法人：反彈寄望下半年

被視為年度科技趨勢重要指標的世界行動通訊大會 (MWC) 本週在西班牙登場，市場點名，包括 5G、摺疊手機與物聯網，是今 (2019) 年 MWC 主力亮點，並可望以此帶動科技股漲勢，但法人認為，從上半年訂單表現來看，科技股營收仍有不確定因素，最快下半年或有機會重啟漲勢。

富達投信認為，5G 應用雖可帶來較快的網路速度，但關鍵在於 5G 是否能替市場帶來顛覆性應用，以時程研判，如果 5G 能在 2020 年推出，或有機會稍微拉抬高階智慧型手機銷量。

要留意的是，目前智慧型手機面臨市場飽和問題，5G 問市是否扭轉手機銷售量仍是未知數，預料短期恐難抵禦手機更換週期延長形成的壓力。

以亞股為例，科技類股主要仍靠智慧型手機市場為主例支撐，但上半年訂單前景未明的情況下，上半年恐難看到復甦態勢，推估今年上半年成長主要是季節性成長。

儘管市場氛圍普遍傾向，行動裝置銷售放緩恐衝擊電子產業與類股表現，但富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則認為，從此次 MWC 國際大廠釋出的指標性產品訊息來看，科技應用仍有成長潛力，像是折疊式手機可望衍生的供應鏈需求。

法人進一步點名，包括 IC 設計、光學族群、雲端、物聯網等類股；此外，5G、ADAS 與電動車應用日增等，也可望搭上趨勢推升成長動能。