〈美中貿易談判〉貿易協商週末不停歇：美中仍在討論「匯率」問題

據《彭博社》引述四位知情人士之最新消息透露，美國和中國尚未就簽署「匯率協議」關鍵的執行問題達成共識，該協議將確保中國信守「不讓人民幣貶值」的承諾。

美、中雙方上週於華府進行了為期兩天的高層協商，而美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 上週五將更是將此匯率協議，稱為「有史以來最強協議」，不過梅努欽並未進一步說明協議之細節；而原定 3 月 1 日的美中貿易休戰期限，已經經由美國總統川普 (Donald Trump) 宣布，協商再延長 2 日。

美國總統川普此前早已多次指責中國操縱匯率以獲得競爭優勢，但美國財政部始終並未在半年度匯率報告中，將中國列為匯率操縱國。

據知情人士透露，目前美中雙方仍是在匯率政策的問題上僵持；而據上週美媒報導，美國正要求中國需在未來「維持人民幣匯率穩定」，以免北京未來可能利用人民幣貶值來抵消美國關稅影響。

知情人士表示，如果美國政府的要求如期達成，那麼中國將無法通過讓本幣貶值來降低出口價格，從而幫助抵消美國關稅。

而週末美中貿易協商的最新進展除了雙方仍在討論匯率問題以外，中國也於近日提出願意購買更多的美國商品，例如農產品和能源，以滿足川普縮減美國貿易逆差的要求，但雙方還在討論中國經濟更深層次改革的問題，包括解決涉嫌竊取在華經營美國公司智慧財產權之問題。