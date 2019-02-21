利率走低 1月人民幣存款餘額降至逾4年半新低

台灣央行今 (21) 日公布 1 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2902.64 億元，月減人民幣 81.77 億元或 2.74%，不僅連 4 個月衰退、衰幅擴大，更創 2014 年 6 月以來新低，央行說明，人民幣利率走低可能是部分因素。

其中，外匯指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額為 2575.58 億元，月減 69.15 億元；國際金融業務分行 (OBU) 人民幣存款餘額 327.06 億元，月減 12.62 億元。

央行官員直言，中國近期降準措施使利率下滑，可觀察到人民幣 1 月利率已較 12 月底低，1 個月期從 3.1% 下滑至 2.86%，3 個月期從 3.5% 下滑至 3.1%，6 個月期從 3.6% 下滑至 3.4%，9 個月期自 3.6% 下滑至 3.3%，1 年期從 3.8% 降至 3.6%，而 2 月的 1 年期牌告利率續降至 3.4%。

另一方面，1 月人民幣的匯款總額來到 1400.21 億元，較上月續增人民幣 95.31 億元，央行解釋，主要是因電子業將存款匯到中國以支付三角貿易貨款，且春節期間有支付員工獎金等相關需求，近期不排除有季節性因素影響；同時，壽險業和證券商也匯回在國外投資款項。

除了廠商有匯款需求，央行指出，1 月有一筆以人民幣計價國際債權提前贖回，金額為 2.6 億元，發行人因此匯入予債券持有人。

央行也公布 1 月銀行各天期的最高牌告利率，1 個月牌告利率最高為中信銀 2.86%、3 個月為日盛銀 3.1%，6 個月為台北富邦銀 3.1%，9 個月為日盛銀 3.1%，1 年期則以渣打較高為 3.5%。