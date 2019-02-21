〈分析〉最全整理！一文看懂Fed對縮表、升息、美股之最新看法

週三 (20 日) 美國聯準會 (Fed) 公布一月會議紀要，紀要顯示 Fed 官員目前立場皆偏向鴿派，幾乎所有官員同意在 2019 年內宣布停止縮表之計劃，認為目前 Fed 在縮表一事上，值得保持靈活，同時與會官員並對年初美股暴跌之市況，表達憂慮並作出討論。
Fed 會議紀要重點如下：
一. 有關縮表：
- Fed 官員幾乎一致支持於 2019 年內宣布停止縮表。
- 有與會官員提到，Fed 長期上持有資產之方式，應該持有公債較好，故當 Fed 手上的 MBS 到期後，值得考慮轉入購買公債，置換資產結構，但與會官員對購買長債還是短債，出現意見分歧。
- 與會官員並提出，可以通過增加非準備金負債來減緩銀行準備金收縮速度，並保持資產負債表的總規模不變；目前 Fed 準備金規模約為 1.6 兆美元。
二. 有關升息：
- 在考量通膨前景、美中貿易協商、歐洲和中國經濟疲軟之後，Fed 官員並不確定今年是否可能暫停升息，即 Fed 有可能升息、也有可能不升，官員表示，這一切取決於美國經濟數據之表現。
- 與會官員認為，當前 Fed 升息暫停升息的風險很小，因為目前 Fed 的利率走廊僅約觸及到中性利率 (Neutral Rate) 之下限，且通膨前景的上行壓力已緩解。
三. 有關美股：
- Fed 官員對年初美股暴跌之市況表達了憂慮，會議上 Fed 並列出了系列理由解釋美股暴跌之原因，包括了年末流動性差勁、市場情緒惡化、經濟數據低於預期、貿易戰不確定性、政府關門、企業下修財測等因素。
- Fed 官員認為縮表將拉升美債殖利率，但官員普遍不認為縮表是造成美股暴跌的主因。
四. 有關通膨：
- 與會官員對通膨的看法更為保守，雖然 2% 仍是 Fed 的通膨目標，但是與會官員下調了美國產出增速預期，同時指出海外市場通膨前景下滑與油價下跌，皆會影響美國通膨。
華爾街看法：
一. 高盛：Q3 將停止縮表
在上述 Fed 會議紀要發布後，華爾街投行高盛 (Goldman Sachs) 預期，Fed 將在 3 月的利率會議上宣布今年 Q3 將停止縮表，但高盛預計，Fed 2019 年仍可能升息一碼。
二. 傑富瑞：Fed 獨立性被市場牽著走
投行傑富瑞 (Jefferies) 則認為，從 Fed 一月的會議紀要來看，Fed 對資產負債表規模與經濟之間的連動關係，似乎並不是非常了解，傑富瑞甚至抨擊，Fed 根本不了解手上的政策工具可能影響市場多少程度。
傑富瑞在最新研報上指稱，Fed 官員同意在年內停止縮表，但看起來 Fed 並不是用「最佳資產負債表規模」的政策評估角度去衡量，Fed 只是因為縮表對金融市場產生顯著衝擊，因而停止縮表。