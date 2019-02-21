〈分析〉最全整理！一文看懂Fed對縮表、升息、美股之最新看法

週三 (20 日) 美國聯準會 (Fed) 公布一月會議紀要，紀要顯示 Fed 官員目前立場皆偏向鴿派，幾乎所有官員同意在 2019 年內宣布停止縮表之計劃，認為目前 Fed 在縮表一事上，值得保持靈活，同時與會官員並對年初美股暴跌之市況，表達憂慮並作出討論。

Fed 會議紀要重點如下：

一. 有關縮表：

Fed 官員幾乎一致支持於 2019 年內宣布停止縮表。

有與會官員提到，Fed 長期上持有資產之方式，應該持有公債較好，故當 Fed 手上的 MBS 到期後，值得考慮轉入購買公債，置換資產結構，但與會官員對購買長債還是短債，出現意見分歧。

與會官員並提出，可以通過增加非準備金負債來減緩銀行準備金收縮速度，並保持資產負債表的總規模不變；目前 Fed 準備金規模約為 1.6 兆美元。

二. 有關升息：

在考量通膨前景、美中貿易協商、歐洲和中國經濟疲軟之後，Fed 官員並不確定今年是否可能暫停升息，即 Fed 有可能升息、也有可能不升，官員表示，這一切取決於美國經濟數據之表現。

與會官員認為，當前 Fed 升息暫停升息的風險很小，因為目前 Fed 的利率走廊僅約觸及到中性利率 (Neutral Rate) 之下限，且通膨前景的上行壓力已緩解。

三. 有關美股：

Fed 官員對年初美股暴跌之市況表達了憂慮，會議上 Fed 並列出了系列理由解釋美股暴跌之原因，包括了年末流動性差勁、市場情緒惡化、經濟數據低於預期、貿易戰不確定性、政府關門、企業下修財測等因素。

Fed 官員認為縮表將拉升美債殖利率，但官員普遍不認為縮表是造成美股暴跌的主因。

四. 有關通膨：

與會官員對通膨的看法更為保守，雖然 2% 仍是 Fed 的通膨目標，但是與會官員下調了美國產出增速預期，同時指出海外市場通膨前景下滑與油價下跌，皆會影響美國通膨。

華爾街看法：

一. 高盛：Q3 將停止縮表

在上述 Fed 會議紀要發布後，華爾街投行高盛 (Goldman Sachs) 預期，Fed 將在 3 月的利率會議上宣布今年 Q3 將停止縮表，但高盛預計，Fed 2019 年仍可能升息一碼。

二. 傑富瑞：Fed 獨立性被市場牽著走

投行傑富瑞 (Jefferies) 則認為，從 Fed 一月的會議紀要來看，Fed 對資產負債表規模與經濟之間的連動關係，似乎並不是非常了解，傑富瑞甚至抨擊，Fed 根本不了解手上的政策工具可能影響市場多少程度。

傑富瑞在最新研報上指稱，Fed 官員同意在年內停止縮表，但看起來 Fed 並不是用「最佳資產負債表規模」的政策評估角度去衡量，Fed 只是因為縮表對金融市場產生顯著衝擊，因而停止縮表。