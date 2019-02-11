資深經理人：公司用庫藏股挽救股價 應被視為違法

為刺激股價、或解決現金過多等因素，美國上市公司愈來愈習慣於實施庫藏股，來幫助推升股價，不過有避險基金經理人認為，這麼做應該被視為非法。

資深避險基金經理人 Mark Yusko 指出，川普總統的稅收政策，引發各公司爭相實施庫藏股，而不是如原先所期待，將這些錢用來加速經濟成長。

這位 Morgan Creek Capital 的創辦人兼執行長表示，在 1982 年之前，美國證交所 (SEC) 禁止實施庫藏股，「我認為它們仍應被視為內幕交易和非法交易」。

公司買回自家股票已經演變為常見的做法，企業藉此返還過剩的資本，提高市場對股票的需求，人為地提高了每股純益。

TrimTabs Investment Research 數據顯示，在川普稅法改革的第一個全年，美國企業在 2018 年實施庫藏股的金額，達到破紀錄的 1 兆美元。相對地，在這年第 1 季之後，對工廠及設備等創造就業機會的投資，卻出現了減速。

美企 2018 年庫藏股金額突破 1 兆美元 (圖表取自 CNN)

參議院民主黨領袖 Charles Schumer 與佛蒙特州參議員 Bernie Sanders 對此大力抨擊，並呼籲立法，除非企業先支付員工至少時薪 15 美元的薪水，並提供帶薪休假和醫療福利，否則應禁止這些公司買回股票。

高盛前 CEO Lloyd Blankfein 反對這麼做，特別在上週貼出 6 個月來首則推文，表明買回股票的錢不會消失，它們將被重新投資於成長更快的企業，從而提振經濟和就業。「那是壞事嗎？」

就 Yusko 來看，這種辯解並不正確，資金不會回到大部分人的手中。他也不同意買回股票等同股息發放，相反地，他認為這是一種股價操縱。

他說，與其花數十億美元買回股票，企業還不如透過再投資、建新工廠及對工人再培訓，都能更好地幫助社會。

蘋果公司在 2018 年底持有 2450 億美元現金，而他們在去年的第 1 季，就用了 228 億美元來買回股票，超過美國歷史上任何一家公司單一季度這麼做的費用。

雖然，美國勞退基金手上也擁有許多股票，但從庫藏股受益最多的仍是富人。Yusko 認為，實施庫藏股加劇了美國的財富和收入不平等問題，「這是一個自我延續的循環，有利於一小群人」。