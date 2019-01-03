金融市場新年怪象：美國隔夜庫藏股利率高居不下

季末的庫藏股利率上漲並非罕事，但如此顯著而持續的漲幅，在歷史上並不多見。

1 月 2 日周三，在沒有年底融資壓力的情況下，美國一般抵押品（通常為美債）隔夜庫藏股利率仍然高達 4.525%，顯著高於上周五的利率水平。

交易員通常會在一年的最後一天減少交易活動，修飾一下資產負債表。但是在開年第一個交易日，利率仍然沒有回落到正常水平，出乎市場預料。

抵押品庫藏股市場的異常在周一已現端倪。當地時間 12 月 31 日周一晨間，隔夜庫藏股利率一度飆升至 6.125%，創下 2001 年 1 月以來的高位，要比同期聯準會的隔夜逆庫藏股利率高出將近 400 個基點。

Curvature Securities 的執行副總裁 Scott Skyrm 稱「現金根本就不進來」，「融資壓力應該是在 50 個基點左右，但我們卻見到了 350 個基點。」

庫藏股利率的飆升給市場帶來一個困惑，即年末的流動性緊張是否要比市場想象的更加嚴重。

去年年末以來，市場的流動性就開始出現異常。短期流動性急劇萎縮，殖利率曲線反轉，1 年期公債利率甚至高於 7 年期。而上一次 1 年期和 7 年期利率倒掛時，正是 2001 年 1 月隔夜庫藏股利率飆升的那一次。

殖利率曲線似乎反饋出債市對聯儲政策前景的矛盾判斷。短端利率走高，顯示市場仍然預計聯儲會有一次甚至更多升息，而長端平滑，反映出投資者對通膨前景、降息甚至再次 QE 的擔憂。

Alhambra 全球研究主管 Jeffrey P. Snider 就認為，庫藏股利率的飆升是對聯準會的重要警示。他回顧了 2012 年 10 月的那一次庫藏股利率飆升：2012 年底的狀況與當時市場預想的完全不一樣，那原本應該是「全面徹底復甦」的一年，但事實上，全球經濟數據都在下滑，透露出「不確定」的經濟放緩，「流動性市場發生的事情只是符合了這一切。」

Jeffrey P. Snider 嘲諷，當下庫藏股市場的表現「充滿了流動性和經濟警告」，是「結束鮑威爾被寵壞的一年的完美方式」。

本 · 柏南奇嚇壞了。像傑羅姆 · 鮑威爾這樣的 FOMC 同事告訴他要穩住，要堅持下去，美國經濟只是需要更多的時間來自愈。但是庫藏股市場並不是這個意思。柏南奇最後選擇了聽庫藏股的。結果是 12 月末的第四輪 QE。

…… 如果（2012 年 10 月）53 個基點的利差讓柏南奇進入了 QE4，憑什麼將近 300 個基點的利差不會震懾鮑威爾？

不過，也有分析師比較樂觀，認為庫藏股利率高企仍是銀行調整資產負債表的結果。彭博援引 TD Securities 美國利率高級策略師 Gennadiy Goldberg 觀點稱，目前的庫藏股利率水平是暫時性的，待銀行調整畢資產負債表，庫藏股利率會在本周晚些時候回歸正常。