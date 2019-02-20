玩具反斗城破產＋中美貿易戰影響 凌通去年每股僅賺2.61元

消費性 IC 設計業者凌通 (4952) 公布去年一年的營運成績單，公司提到，受玩具反斗城破產及中美貿易戰影響，與 2017 年相較合併基本每股盈餘 2.61 元，年減 20.9%。凌通去年成績單，2018 年全年合併營收 28.45 億元，合併營業淨利為 3.01 億元，合併稅後純益 2.84 億元，合併基本每股盈餘 2.61 元。2018 年全年毛利率為 34.6%，營業利益率為 10.6%，稅後純益率為 10.0%。



公司分析，受玩具反斗城破產及中美貿易戰影響，與 2017 年相較，2018 年合併銷貨收入減少 9.7%，合併營業淨利減少 28.4%，合併稅後純益下滑 20.8%，合併基本每股盈餘下滑 20.9%。



至於 2018 年第四季部分，合併營收 6.2 億元，較 2017 年第四季減少 11.7%，合併營業淨利為 5000 萬元，較 2017 年第四季減少 43.4%，合併稅後純益為 5300 萬元，較去年同期下滑 33.2%，合併單季的基本每股盈餘 0.48 元，較去年同期下滑 33.3%。