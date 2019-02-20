上緯投控敲定西門子歌美颯海洋風電風機葉片樹脂合約 落實材料國產化

上緯投控 (3708) 與西門子歌美颯於去年簽署合作備忘錄，以落實台灣風機材料國產化，使用台灣生產樹脂完成首批離岸風機葉片製造，上緯投控成為西門子歌美颯亞洲首家離岸風電發電機組用樹脂材料供應商，雙方接續簽署海洋風電第二階段風機葉片樹脂的供應合約。西門子歌美颯為全球離岸風電機組主要供應商之一，上緯投控積極爭取與其合作，成為亞洲地區之風電材料供應商，並積極進行國際間風機大廠風電樹脂材料、風電碳纖維複合材料認證。



上緯投控在離岸風電發展主要獲利來源有三大塊：風場開發運維管理收入、風機葉片樹脂供貨銷售，以及參股風場分潤，與西門子歌美颯合作，得以擴大風機葉片樹脂供應版圖，並實現風機材料國產化政策，如期完成海洋風電、海能風電兩座風場建置，並持續投入台灣離岸風電運維在地化，海洋風電 (Formosa I) 總發電容量為 128MW，第一階段 2 部各為 4MW 風機已於前年商轉，與第二階段 20 部 6MW 風機，合計 120MW 皆採用西門子歌美颯風機，預計今年底商轉。