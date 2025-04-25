【Joe’s華爾街脈動】科技股領漲行情持續第三日 儘管中國釋放混合信號 但市場信心仍增長
Joe Lu 2025-04-25 07:02
輝煌七雄股推動主要指數走高 南韓貿易協議展現希望
Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 24 日 美東時間
市場概況
儘管貿易前景出現混合信號，科技股持續強勁反彈，週四為市場連續第三個交易日走高。標普 500 指數上漲 + 2.10% 收於 5,484.77 點，科技股為主的納斯達克綜合指數大漲 + 2.81%，收於 17,166.04 點，兩指數均較本週稍早時候加速上漲。道瓊工業平均指數上漲 + 1.28%，收於 40,093.40 點，儘管受到 IBM -6.60% 下跌的拖累，仍重返自 4 月 15 日以來心理重要的 40,000 點關卡。
今日市場積極表現背後的緣由是關於美中貿易談判的矛盾消息。投資者最初延續本週稍早時候川普總統和財政部長貝森特傾向和解的言論帶來的樂觀情緒，但中國商務部發言人何亞東隔夜表示，目前與美國沒有進行雙邊貿易談判，並呼籲取消「單邊」關稅。儘管出現這一明顯挫折，市場仍保持上漲趨勢，表明投資者更加關注政府表達的談判意願，而非當前缺乏正式談判的事實。
在盤中交易後半段時，財政部長貝森特宣布，政府可能「最快下週」與南韓就貿易達成「諒解協議」，他指出：「南韓人來得早，他們帶來了最佳陣容，我們將看看他們是否會落實」。與美國主要貿易夥伴的潛在磋商進展似乎強化了投資者的信心，即使與中國的關係仍然充滿挑戰，美國政府的貿易策略仍能與其他國家取得積極成果。市場能夠克服負面消息並專注於潛在積極發展，顯示與近期拋售相比情緒出現顯著轉變，儘管許多分析師在沒有解決更廣泛貿易緊張局勢的具體進展之前，仍對目前反彈的可持續性持謹慎態度。
摘要:
廣泛市場指數
主要指數全面強勁上漲，連續第三個交易日延續反彈走勢，明顯由科技和成長導向類股領漲。納斯達克綜合指數上漲 + 2.81%，繼續超越其他主要基準指數，反映科技和半導體股表現特別強勁。標普 500 指數上漲 + 2.10%，展示了大多數市場類股的廣泛參與，儘管各類股間表現差異明顯。羅素 2000 小型股指數上漲 + 2.00%，較近期交易日表現出改善的動能，暗示市場強度正在擴展。
費城半導體指數大漲 + 5.68%，作為近期貿易緊張局勢中波動最大的類股，繼續強勁復甦。這一顯著優於大盤的表現，反映了投資人對那些最易受關稅潛在干擾的供應鏈重拾信心，特別是隨著美國政府顯示尋求更加溫和的貿易談判方法的跡象。道瓊工業平均指數相對溫和的 + 1.28% 漲幅部分，反映了 IBM 在令人失望的獲利後大幅下跌，顯示儘管大盤走勢積極，個別公司業績仍能顯著影響指數表現。
儘管近三天內的復甦令人印象深刻，所有主要指數的趨勢模式仍處於下跌趨勢，在當前和一週時間框架內均呈現負面讀數。然而，包括標普 500 指數和納斯達克在內的幾個主要指數，在一個月模式中顯示出早期穩定跡象，表明如果目前動能繼續，中期動態可能會改善。持續負面短期趨勢與改善的當前表現之間的差異，創造了有趣的技術背景，市場可能正接近一個重要的轉折點，這將決定近期反彈是僅代表技術性反彈，還是更實質性復甦的開始。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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