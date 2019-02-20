新唐搶攻物聯網智慧家庭商機 2019新產品發表會強打四大應用

微控制器平台大廠新唐 (4919) 將展開「2019 新唐科技工業物聯網與智慧家庭暨新產品發表會」，透過新產品的推出，積極搶攻龐大的市場商機。新唐提到，今年將發表百顆新型號產品，以 8051、Cortex-M0/M4/M23 到 ARM9 為核心的最新系列微控制器，包含 MS51、ML51、M031、M251、NUC029、M2351、NUC980 等系列，從 8 位元到 32 位元微控制器、系統頻率 24 MHz 到 300 MHz、Flash 8K 到 512K Bytes、封裝從 10 pin 到 216 pin、以平台系列產品為主軸，涵蓋低功耗、5V 工規級、USB、加密及高安全等級產品網、支持不同系列軟體、封裝腳位高度兼容。另外提供完整的開發系統，包含多元軟體開發環境、開發工具、評估板、燒錄工具、視覺化圖形軟體開發與量產工具。



此外，現場也將展出採用新唐最新微控制器的四大應用：工業控制、低功耗應用、物聯網安全與智慧家電。工業控制包含工廠自動化遠端數據採集與監控環境、智慧數字辨識系統與互動式圖形人機介面；低功耗應用包含電子鎖、電子標籤；物聯網安全展示身分認證 USB FIDO Key、指紋辨識安全物聯網門鎖；智慧家電包含無線溫度檢測破壁機、互動式電源管理器。針對 IoT 應用，新唐方案支援多種 RTOS，包含 Mbed OS、Amazon FreeRTOS、AliOS Things 與豐富的物聯網通訊協議。