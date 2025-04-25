陸媒爆料：中國海關發內部通知 部分美國晶片免徵關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-25 07:30

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美中關稅大戰硝煙彌漫，尤其是在半導體領域，但據中國媒體《快科技》周四（24 日）報導，中國海關已經發出內部通知，對部分美國產晶片免徵關稅。

據《快科技》報導，根據傳聞，針對美國產積體電路晶片，只有存儲存功能 854232（HS CODE 稅號）的，中國海關才會加徵 125％「對等關稅」。

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854231 控制功能、854233 放大功能、854239 其他功能的晶片，中國海關就不再加徵 125％關稅。

據說有企業反映已收到昆山海關、中山海關等電話通知，深圳海關也確認有免徵關稅的情況，但上述消息缺乏官方確認。

此外，知情人士透露，川普政府考慮大幅削減對中國進口商品的關稅，部份可能砍超過一半，以緩解美中緊張關係。

據《華爾街日報》周三報導，消息人士表示，美國總統川普還未作出最終決定，仍在討論，目前有幾種選項。

第一種方案，美國對中國商品徵收的關稅稅率可能降至大約 50% 至 65%；第二種方案被稱為「分級方案」，美方把中國商品分為「對美國國家安全不構成威脅」的商品和「對美國國家利益具有戰略意義」的商品。

在「分級方案」裡，美方將對前一類商品徵收 35% 關稅，對第二類商品的關稅稅率至少是 100%。