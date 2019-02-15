歐洲議會大動作通過投資審查草案 劍指中國

鑑於中國的投資行動引發疑慮，歐洲議會於當地時間 2 月 14 日，以壓倒性的結果通過一項法律草案，支持建立一套外國投資審查系統，針對外國在具戰略重要性的歐洲產業進行投資時，歐盟 (EU) 成員國政府獲准擁有新的審查權力，以保護歐洲戰略技術和基礎設施。

而目前的草案較最初提案更為嚴格，同時針對審查的「關鍵領域」範圍也有所擴大，包括航空航天、衛生健康、奈米技術、媒體、電池和食品供應等。

而歐洲議會此舉目的也是在於保護該地區的通訊、科技、運輸等等產業，其中，通訊部份包含 5G 相關產業，而科技部份包含 AI、半導體和機器人等熱門產業。

目前歐盟已有一半國家建立相關的系統，如果歐盟任一國家對一項投資進行審查，則需要通知其他歐盟成員國和歐盟委員會，且這些國家都必須向歐盟委員會提交年度報告。

依照該法案規定，一旦外國投資案涉及公共秩序或安全，歐盟國家必須將相關資訊提供其他成員國，惟提供的資訊需符合特定條件。

雖然該法案沒有直接提到中國，但該法案內容及近期歐盟各國對於中國企業所做的行動來看，顯然是直指中國。

根據安永會計師事務所去年的一份報告顯示，中國企業 2017 年在歐盟境內開展約 250 次收購行動。因此，催生出該法案的主因之一就是中國在歐洲大舉併購已引發安全方面的憂慮。

此外，就是中國企業憑藉著政府在背後的支持及勢力，已危急到國家安全或是產業發展，這讓歐洲國家開始有所警覺。因此，華為在歐洲布建 5G 系統被部份國家要求移除或禁用，而中國中車在鐵路系統獨大，也受到歐洲關注。

圖: AFP

不過，歐洲議會將在 2020 年 10 月決定是否讓該法案生效，屆時歐盟所有國家 (不只是歐盟委員會) 將決定是否要在該法案框架下對外國投資進行審查。