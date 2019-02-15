中國人行本周回收流動性創史上新高 逾1兆人民幣

中國人行本周並未在公開市場進行任何操作，因此在春節前釋出的短期資金開始陸續到期，本周中國人行回收資金達人民幣 1.06 兆元，創下單周淨回收資金史上新高。反映出中國人行彈性保持市場流動性，因應季節性因素調整整體流動性水位。

根據 Wind 統計，本周共有人民幣 6800 億元央行逆回購和人民幣 3835 億元 MLF 到期，因中國人行並未進行新的操作，代表市場資金全數回收，金額高達人民幣 1.06 兆元。

自 2 月 2 日以來，中國人行公開市場操作進入靜默期，而本周面對超過 1 兆人民幣的流動性工具到期，中國人行仍不為所動。

依照中國人行公告稱，考慮到現金回收與逆回購到期，及金融機構繳交法定存款準備金等因素對沖之後，銀行體系流動性整體處於合理水準。

值得注意的是，中國人行描述流動性的措辭已從前幾日的「處於較高水平」調整為處於「合理水平」，表明在中國人行在流動性回收和法定準備金繳款等因素作用下，市場整體流動性已有所下降。

同時，之前中國央行已公告表示因降準政策，第一季到期的 MLF 不會再展延。

不過，業內人士認為，得益於春節後現金回收支撐，且隨著中國人行逆回購存量全數到期，意味著後續資金面繼續緊縮的風險並不大。而市場對於資金回收反應也不大，各短天期指標利率保持在平穩範圍內。

圖: wind。

同時，業內人士認為以中期角度來看，在中美貿易不確定背景下，中國經濟基本面預期依然不佳，且 MLF 餘額仍高，第二季中國人行降準機率仍在。