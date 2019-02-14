大陸紙價漲聲又響起 花旗：玖龍紙業、理文造紙本週預料跟進

從 2 月 1 日起，中國大陸文化紙生產企業掀起了新一輪調價潮。事實上，從 1 月中下旬以來，文化印刷紙廠家紛紛發佈漲價函，漲價幅度在人民幣 200 元 / 噸左右。這是繼去年 9 月份提價後，文化印刷紙廠家再次協同性漲價。

業界人士表示，成品紙價格上漲的主要因素是受原材料價格上漲影響，短期內隨著市場步入旺季，供需關係發生變化，加上外廢進口進一步趨嚴，成本急劇上升，導致紙企提高紙價。

大型紙業公司山鷹紙業 (600567-CN) 早前宣布，旗下福建子公司將產品平均售價提高 100 元人民幣 / 噸。除了山鷹之外，金光紙業、山東天和紙業、銀河紙業等，都針對不同紙張類別做出調整決定。據花旗研究報告認為，山鷹紙業的主要對手，包括玖龍紙業 (2689-HK)、理文造紙 (2314-HK)，本週預計都進入加價行列。

濟南豐慧紙業有限公司副總經理陳立傑表示，紙漿原材料價格上漲，導致生產成本激增，原紙廠商提價只是到了周期性的高峰期。此外，隨著春節假期結束，3 月份將進入秋季教材招標季，市場價格迎來上調走勢。

對於紙廠來說，成本的上漲帶來了利潤的下滑。近期，各大紙企、包裝印刷企業在財報中，多數預計 2018 年度獲利下滑。

獨立分析師王凱表示，紙廠春節前提價，很可能是在試探下游需求，能否落實還不能確定。他認為，雖然市場旺季在即，但終端需求仍然不足，行業庫存較高、新產能將投放，在這種情況下紙廠提價的壓力很大。

龍頭紙企玖龍先前發布了獲利預警，預計 2018 年度中期盈利下跌 45%。不過花旗在最新報告中，重申了對玖龍的買入評級，認為現階段 7 倍的本益比、4.3% 的現金殖利率，已經大致反映獲利預警的影響，他們相信玖紙下周會加價，並進一步推高毛利。

花旗表示，理紙去年下半年利潤跌 22% 至 22.34 億港元，無須就業績發盈警。該行估算理紙的盈利跌幅低於玖紙，主因理紙約 16% 的收入來源是衛生紙，產品利潤較穩定。